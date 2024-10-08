La Casa de Papel'den Oyuncu Transfer Edilen Mehmed: Fetihler Sultanı'nın Son Bölümü Beğeni Topladı!
La Casa de Papel'den Oyuncu Transfer Edilen Mehmed: Fetihler Sultanı'nın Son Bölümü Beğeni Topladı!
TRT ekranlarında yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı son bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin kadrosuna La Casa de Papel'de Marsilya karakterini canlandıran Luka Peros katıldı. Son bölüm büyük beğeni topladı.
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı, yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor.
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Serkan Çayoğlu'nun başrolünde yer aldığı dizinin kadrosuna Seçkin Özdemir de katılmıştı.
La Casa de Papel dizisinde canlandırdığı Marsilya karakteriyle beğeni toplayan Luka Peros da Giovanni Giustinian karakteriyle diziye dahil oldu.
Dizinin 18. bölümü sosyal medyada çok beğenildi:
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