Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş ve Bahar'ın Çağla'sı Elit Andaç Çam Daha Önce Birlikte Rol Almış!

Kızıl Goncalar'daki başarılı oyunculuğuyla göz dolduran Mina Demirtaş, daha önce herhangi bir dizide rol almamıştı. Ancak oynadığı bir filmde Bahar'ın sevilen karakteri Çağla'yı canlandıran Elit Andaç Çam ile rol arkadaşı olduğu ortaya çıktı.