Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş ve Bahar'ın Çağla'sı Elit Andaç Çam Daha Önce Birlikte Rol Almış!
Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş ve Bahar'ın Çağla'sı Elit Andaç Çam Daha Önce Birlikte Rol Almış!
Kızıl Goncalar'daki başarılı oyunculuğuyla göz dolduran Mina Demirtaş, daha önce herhangi bir dizide rol almamıştı. Ancak oynadığı bir filmde Bahar'ın sevilen karakteri Çağla'yı canlandıran Elit Andaç Çam ile rol arkadaşı olduğu ortaya çıktı.
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Ekranların en sevilen ve en çok konuşulan dizilerinden olan Kızıl Goncalar, pazartesi akşamlarının zirvesinde yer almaya devam ediyor.
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Ve bir diğer pek sevgili dizimiz de Bahar... O da salı günleri Bir Gece Masalı'nın ani yükselişi karşısında direniyor ve zirveyi kaptırmama çabasını sürdürüyor.
Bu iki diziyi bugün bir araya getiren şey, Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş'ı daha yakından tanımak.
Genç oyuncu daha önce bir dizide rol almamasına rağmen Kızıl Goncalar'da adeta devleşmişti. Her ne kadar oyunculuk deneyimi yok gibi görünse de kendisinin Akif, Kabahat ve Beraber adlı üç filmde rol aldığını öğrenmiştik.
Beraber filminde onun dışında kim rol almış dersiniz? Bahar'ın muhteşem Çağla'sı Elit Andaç Çam!
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Her ne kadar şu anki görüntüsünden çok farklı da olsa ikilinin aynı filmde rol aldığı böylece ortaya çıkmış oldu.
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