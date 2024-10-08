Kadın Cinayetlerinin Ardından Demet Evgar'ın Alev Alev'deki İsyan Dolu Sözleri Tekrar Gündem Oldu!

Ünlü oyuncu Demet Evgar, rol aldığı dizilerde çoğunlukla güçlü bir kadın oyuncuya hayat veriyor. Şimdilerde Bahar dizisinde rol alan güzel oyuncunun bundan önceki projesi Alev Alev'di. Son günlerde yaşanan korkunç olayların ardından Evgar'ın dizideki isyan sahnesi gündem oldu.