Kadın Cinayetlerinin Ardından Demet Evgar'ın Alev Alev'deki İsyan Dolu Sözleri Tekrar Gündem Oldu!
Kadın Cinayetlerinin Ardından Demet Evgar'ın Alev Alev'deki İsyan Dolu Sözleri Tekrar Gündem Oldu!
Ünlü oyuncu Demet Evgar, rol aldığı dizilerde çoğunlukla güçlü bir kadın oyuncuya hayat veriyor. Şimdilerde Bahar dizisinde rol alan güzel oyuncunun bundan önceki projesi Alev Alev'di. Son günlerde yaşanan korkunç olayların ardından Evgar'ın dizideki isyan sahnesi gündem oldu.
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Geçtiğimiz günlerde İstanbul Fatih'te yaşanan korkunç olayın ardından ne yazık ki kötü haberler almaya devam ediyoruz.
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Artan kadın cinayetleri, Sıla bebeğin ölümü ve daha niceleri sebebiyle içimizdeki acıyı ve öfkeyi kelimelere dökemeyecek duruma geldik.
Çoğunlukla güçlü kadın rollerini oynayan ve toplumsal konulara sessiz kalmayan Demet Evgar'ın 2020 yılında rol aldığı Alev Alev dizisinden bir sahne yeniden gündem oldu.
Dizide psikolojik ve fiziksel şiddet gören bir kadına hayat veren Evgar'ın bir sahnedeki "Kaç kadın daha katledildi? Hangi birinden haberiniz var? Hangi birinin ismini bir günden fazla tutabiliyorsunuz aklınızda? Biz rakam değiliz!" sözleri duygularımıza tercüman oldu.
O sahneyi buradan izleyebilirsiniz:
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