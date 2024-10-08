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AsLaz Fanları Yasa Boğulmuştu: Yabani'nin Alaz'ı Bertan Asllani'den Final İddialarına Göndermeli Yanıt!

AsLaz Fanları Yasa Boğulmuştu: Yabani'nin Alaz'ı Bertan Asllani'den Final İddialarına Göndermeli Yanıt!

Yabani Dizisi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
08.10.2024 - 18:22

NOW TV ekranlarının sevilen dizisi Yabani'nin 2 bölüm sonra final yapacağı iddia edilmişti. Dizinin Alaz'ı Bertan Asllani'den iddialara yanıt geldi!

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İlk sezonuyla reytinglerde zirveyi gören Yabani, Bahar'ın rekabeti karşısında güç kaybetmiş ve final iddiaları ortalığı karıştırmıştı.

İlk sezonuyla reytinglerde zirveyi gören Yabani, Bahar'ın rekabeti karşısında güç kaybetmiş ve final iddiaları ortalığı karıştırmıştı.

Yayın gününün salıdan cumartesiye alınmasıyla yeni sezonda da şans yakalayan Yabani'yle ilgili aynı iddialar yeniden gündeme geldi.

Yayın gününün salıdan cumartesiye alınmasıyla yeni sezonda da şans yakalayan Yabani'yle ilgili aynı iddialar yeniden gündeme geldi.

Dün "2 bölüm sonra final yapacak" iddiasının ortalığı yangın yerine çevirmesinin ardından tüm ekip sessizliğini korurken, dizinin Alaz'ından bir gönderme geldi.

Dün "2 bölüm sonra final yapacak" iddiasının ortalığı yangın yerine çevirmesinin ardından tüm ekip sessizliğini korurken, dizinin Alaz'ından bir gönderme geldi.

Bertan Asllani, yaptığı paylaşımla "Yola devam!" dedi. Bu üstü kapalı paylaşımla dizinin final iddiasını yalanladığı düşünüldü.

Bertan Asllani, yaptığı paylaşımla "Yola devam!" dedi. Bu üstü kapalı paylaşımla dizinin final iddiasını yalanladığı düşünüldü.

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