Gördüğünüz Yerde Sıkıştırmayın! Yılmaz Erdoğan İnci Taneleri Oyuncuları Hakkında Çok Net Bir Uyarı Yaptı

'Oyuncular da konuyu sizin kadar biliyor. Onlara artık soru sormayın, size yalan söylemiyorlar. Gördüğünüz yerde onları sıkıştırmayın, bir şey söylemiyorum onlara. Sonunu bilerek oynarlarsa oyunlarının zedelendiğini düşünüyorum. Herkesin oyunculuğunu diri tutması için bu' dedi.