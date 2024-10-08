Gördüğünüz Yerde Sıkıştırmayın! Yılmaz Erdoğan İnci Taneleri Oyuncuları Hakkında Çok Net Bir Uyarı Yaptı
Gördüğünüz Yerde Sıkıştırmayın! Yılmaz Erdoğan İnci Taneleri Oyuncuları Hakkında Çok Net Bir Uyarı Yaptı
Kanal D'nin fenomen dizisi İnci Taneleri'ne sayılı günler kaldı. 10 Ekim'de ekranlara gelecek dizinin senaristi ve başrolü Yılmaz Erdoğan ise oyunculara sürekli soru sorup sıkıştıranlara net bir cevap verdi.
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Kanal D ekranlarının sevilen dizisi İnci Taneleri 10 Ekim Perşembe akşamı izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. İlk sezona Dilber'in pavyon sahneleri damga vururken ikinci sezonda hikayenin nereye evrileceği merak ediliyor.
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Hatırlarsanız sezonun ilk başlarında İnci Taneleri'nde rol alan Kubilay Aka gala gecesinde oynayacağı rolü ağzından kaçırmıştı. O günden bugüne bu pot hem dizi oyuncuları hem de izleyiciler arasında goygoy malzemesi olmuştu.
Görünen o ki dizinin hem senaristi hem de başrolü Yılmaz Erdoğan artık ipleri sıkı tutuyor. Hürriyet'te yer alan habere göre Azem Yücedağ karakterini canlandıran Yılmaz Erdoğan İnci Taneleri'nde neler yaşanacağını kimselere söylemiyor!
BKM'nin YouTube kanalına konuşan Erdoğan yaptığı açıklamada,
Dizinin sezon finali akıllarda pek çok soru işareti bırakmıştı. Siz İnci Taneleri'nin yeni sezonunda neler olur tahmin ediyor musunuz? Yorumlara buyrun...
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