Görüş Bildir
Haberler
TV
Gördüğünüz Yerde Sıkıştırmayın! Yılmaz Erdoğan İnci Taneleri Oyuncuları Hakkında Çok Net Bir Uyarı Yaptı

Gördüğünüz Yerde Sıkıştırmayın! Yılmaz Erdoğan İnci Taneleri Oyuncuları Hakkında Çok Net Bir Uyarı Yaptı

Yılmaz Erdoğan yerli dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
08.10.2024 - 15:08

Kanal D'nin fenomen dizisi İnci Taneleri'ne sayılı günler kaldı. 10 Ekim'de ekranlara gelecek dizinin senaristi ve başrolü Yılmaz Erdoğan ise oyunculara sürekli soru sorup sıkıştıranlara net bir cevap verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi İnci Taneleri 10 Ekim Perşembe akşamı izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. İlk sezona Dilber'in pavyon sahneleri damga vururken ikinci sezonda hikayenin nereye evrileceği merak ediliyor.

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi İnci Taneleri 10 Ekim Perşembe akşamı izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. İlk sezona Dilber'in pavyon sahneleri damga vururken ikinci sezonda hikayenin nereye evrileceği merak ediliyor.

Hatırlarsanız sezonun ilk başlarında İnci Taneleri'nde rol alan Kubilay Aka gala gecesinde oynayacağı rolü ağzından kaçırmıştı. O günden bugüne bu pot hem dizi oyuncuları hem de izleyiciler arasında goygoy malzemesi olmuştu.

Hatırlarsanız sezonun ilk başlarında İnci Taneleri'nde rol alan Kubilay Aka gala gecesinde oynayacağı rolü ağzından kaçırmıştı. O günden bugüne bu pot hem dizi oyuncuları hem de izleyiciler arasında goygoy malzemesi olmuştu.

Görünen o ki dizinin hem senaristi hem de başrolü Yılmaz Erdoğan artık ipleri sıkı tutuyor. Hürriyet'te yer alan habere göre Azem Yücedağ karakterini canlandıran Yılmaz Erdoğan İnci Taneleri'nde neler yaşanacağını kimselere söylemiyor!

Görünen o ki dizinin hem senaristi hem de başrolü Yılmaz Erdoğan artık ipleri sıkı tutuyor. Hürriyet'te yer alan habere göre Azem Yücedağ karakterini canlandıran Yılmaz Erdoğan İnci Taneleri'nde neler yaşanacağını kimselere söylemiyor!

BKM'nin YouTube kanalına konuşan Erdoğan yaptığı açıklamada,

BKM'nin YouTube kanalına konuşan Erdoğan yaptığı açıklamada,

'Oyuncular da konuyu sizin kadar biliyor. Onlara artık soru sormayın, size yalan söylemiyorlar. Gördüğünüz yerde onları sıkıştırmayın, bir şey söylemiyorum onlara. Sonunu bilerek oynarlarsa oyunlarının zedelendiğini düşünüyorum. Herkesin oyunculuğunu diri tutması için bu' dedi.

Dizinin sezon finali akıllarda pek çok soru işareti bırakmıştı. Siz İnci Taneleri'nin yeni sezonunda neler olur tahmin ediyor musunuz? Yorumlara buyrun...

Dizinin sezon finali akıllarda pek çok soru işareti bırakmıştı. Siz İnci Taneleri'nin yeni sezonunda neler olur tahmin ediyor musunuz? Yorumlara buyrun...

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın