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Tadı Kaçacaksa Bitsin! Yalı Çapkını Oyuncusu Emre Altuğ Dizinin Finali Hakkında Konuştu

Tadı Kaçacaksa Bitsin! Yalı Çapkını Oyuncusu Emre Altuğ Dizinin Finali Hakkında Konuştu

yerli dizi yalı çapkını
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
06.10.2024 - 01:55

Yalı Çapkını'nın üçüncü sezonu izleyenlerde hayal kırıklığı yaşatmaya başladı. Dizinin oyuncusu Emre Altuğ, final söylentileriyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Detaylar içerikte!

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Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını üçüncü sezonuyla eylül ayında ekranlara gelmeye başladı ancak dizinin fanları resmen isyan bayrağını çekmiş durumda.

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını üçüncü sezonuyla eylül ayında ekranlara gelmeye başladı ancak dizinin fanları resmen isyan bayrağını çekmiş durumda.

Seyran ile Ferit'in kavuşamaması, üstüne Seyran'ın hayatına Sinan'ın girmesi ve onunla cinsel hayatı derken ortalık karman çorman oldu. Haliyle dizinin gedikli fanları deliye döndü.

Seyran ile Ferit'in kavuşamaması, üstüne Seyran'ın hayatına Sinan'ın girmesi ve onunla cinsel hayatı derken ortalık karman çorman oldu. Haliyle dizinin gedikli fanları deliye döndü.

Tabii reytinglerdeki önlenemez düşüş de göz önüne alındığında Yalı Çapkını'nın hikayesinin toparlanmasını isteyenler de oldu dizi artık final yapsın diyenler de...

Tabii reytinglerdeki önlenemez düşüş de göz önüne alındığında Yalı Çapkını'nın hikayesinin toparlanmasını isteyenler de oldu dizi artık final yapsın diyenler de...

Yalı Çapkını'nın hikayesinin daha ne kadar çorba olacağını bilmiyoruz ama oyuncular bu nihai kararla ilgili bazı açıklamalarıyla gündeme geliyor. Onlardan biri de dizide Orhan Korhan karakterini canlandıran Emre Altuğ.

Yalı Çapkını'nın hikayesinin daha ne kadar çorba olacağını bilmiyoruz ama oyuncular bu nihai kararla ilgili bazı açıklamalarıyla gündeme geliyor. Onlardan biri de dizide Orhan Korhan karakterini canlandıran Emre Altuğ.

Ünlü oyuncu yaptığı açıklamada, "Ben her şeyin tadında kalması taraftarıyım. Yalı Çapkını'nın tadı kaçacaksa onun da bitmesinden yanayım" dedi. O anları buradan izleyebilirsiniz.

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Siz son sezon hakkında ne düşünüyorsunuz? Yalı Çapkını final yapmalı mı? Yorumlara buyrun...

Siz son sezon hakkında ne düşünüyorsunuz? Yalı Çapkını final yapmalı mı? Yorumlara buyrun...

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