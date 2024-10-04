Görmeyeli Çok Değişmiş! Poyraz Karayel'in Çocuk Oyuncusu Diziyle İlgili Unutamadığı Detayı Anlattı
Görmeyeli Çok Değişmiş! Poyraz Karayel'in Çocuk Oyuncusu Diziyle İlgili Unutamadığı Detayı Anlattı
Kanal D'nin sevilen dizisi Poyraz Karayel Türk televizyon tarihinin en iyi yapımlarından biridir. Her karakter çok beğenilir ancak onlardan biri var ki 10 yaşındaki haliyle unutulmaz. Evet, Sinan'dan bahsediyoruz, yani Ata Berk Mutlu'dan. 2. Sayfa'nın paylaştığı o detaya birlikte bakalım.
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Türk televizyon tarihinin en çok sevilen dizilerinden biri hiç kuşkusuz Poyraz Karayel'dir. Başrol oyuncularından tutun da dizinin senaryosuna bugüne kadar her şeyiyle sevilen bir yapım haline gelmiştir.
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Dizide oyunculuğu en dikkat çeken isim ise Sinan karakterini canlandıran Ata Berk Mutlu olmuştur. Günümüzde 19 yaşında olan Mutlu, o zamanlar 10 yaşındaki performansıyla izleyen herkesin aşırı beğenisini kazanmıştır desek hiç yalan olmaz.
Mutlu'nun unutamadığı o sahneyi 2.45 dakikadan sonra izleyebilirsiniz:
Siz Ata Berk'in o zamanlardaki oyunculuğunu nasıl buluyorsunuz? 9 yılda çok değişmiş mi? Yorumlara buyrun...
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