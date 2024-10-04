Görmeyeli Çok Değişmiş! Poyraz Karayel'in Çocuk Oyuncusu Diziyle İlgili Unutamadığı Detayı Anlattı

Kanal D'nin sevilen dizisi Poyraz Karayel Türk televizyon tarihinin en iyi yapımlarından biridir. Her karakter çok beğenilir ancak onlardan biri var ki 10 yaşındaki haliyle unutulmaz. Evet, Sinan'dan bahsediyoruz, yani Ata Berk Mutlu'dan. 2. Sayfa'nın paylaştığı o detaya birlikte bakalım.