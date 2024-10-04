Yalı Çapkını Oyuncusu Kötü Yorumlara Dair Dikkat Çeken Bir Açıklama Yaptı
Yalı Çapkını Oyuncusu Kötü Yorumlara Dair Dikkat Çeken Bir Açıklama Yaptı
Yalı Çapkını kadrosuna yeni dahil olan Cem Söküt, Aramızda Kalmasın ekibinin sorularını cevapladı. Diziye gelen kötü yorumları görüp görmediği sorusuna verdiği cevap dikkatlerden kaçmadı.
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Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, geçtiğimiz ay ikinci sezonuyla ekranlara gelmeye başladı. Ancak heyecanla yeni sezonunu bekleyen fanlar hayal kırıklığına uğradı.
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İzleyiciler dizinin hikayesinin değiştirilmesinden hiç memnun değil. Seyran ile Ferit'in ayrılığından sonra diziye yeni oyuncuların dahil olması da izleyenleri pek memnun etmedi. Pek çok izleyici bunu gereksiz buldu ve hikaye akışının bozulduğunu dile getirdiler.
Zaten reytinglere bakılacak olursa Yalı Çapkını'nın izlenme oranları da bi' hayli azaldı. Ama görünen o ki diziye gelen kötü yorumları takip etmeyenler varmış! Aramızda Kalmasın yayın ekibi, Yalı Çapkını'na yeni dahil olan Cem Söküt ile konuştu.
Dizide Sinan Kantarcı karakterini canlandıran Söküt yaptığı açıklamada halk tarafından geri dönüşlerin nasıl olduğunu bilmediğini, çünkü takip etmediğini dile getirdi. O anları buradan izleyebilirsiniz:
Siz Yalı Çapkını hakkında ne düşünüyorsunuz? Hikaye burada biter mi? Yorumlara buyrun...
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