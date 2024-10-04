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Bihter Rolünü Getirmiş! Beren Saat'in Dizideki O Halleri Alay Konusu Oldu

Bihter Rolünü Getirmiş! Beren Saat'in Dizideki O Halleri Alay Konusu Oldu

Aşk-ı Memnu yerli dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
04.10.2024 - 11:14

Ünlü oyuncu Beren Saat, Aşk-ı Memnu'daki Bihter rolüyle hepimizin tanıdığı bir isim. Peki ama onu bu role taşıyan neydi? Tabii ki Hatırla Sevgili'deki Yasemin rolü. X'te @tvkrali onun dizideki bir sahnesini paylaştı ve yine ortaya birbirinden mizahi yorumlar döküldü. Gelin o yorumlara birlikte bakalım.

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Beren Saat şüphesiz Türkiye'nin en güzel ve başarılı oyuncularından. Biz onu en çok Aşk-ı Memnu dizisindeki Bihter karakteriyle hatırlıyoruz.

Beren Saat şüphesiz Türkiye'nin en güzel ve başarılı oyuncularından. Biz onu en çok Aşk-ı Memnu dizisindeki Bihter karakteriyle hatırlıyoruz.

Ama o daha Bihter olmadan önce başka dizilerde oynayarak çok dikkat çekti. Daha doğrusu o roller Aşk-ı Memnu'daki Bihter karakterine açılan kapılar oldu diyebiliriz.

Ama o daha Bihter olmadan önce başka dizilerde oynayarak çok dikkat çekti. Daha doğrusu o roller Aşk-ı Memnu'daki Bihter karakterine açılan kapılar oldu diyebiliriz.

İşte Hatırla Sevgili de o dizilerden biri. Beren Saat 2006 yılında bu dizide Yasemin Ünsal karakterini canlandırmış ve rolü izleyenler tarafından çok beğenilmişti. Performansı sayesinde ise Bihter karakterini oynamak için seçilmişti.

İşte Hatırla Sevgili de o dizilerden biri. Beren Saat 2006 yılında bu dizide Yasemin Ünsal karakterini canlandırmış ve rolü izleyenler tarafından çok beğenilmişti. Performansı sayesinde ise Bihter karakterini oynamak için seçilmişti.

X/Twitter'da @tvkrali adlı profil Hatırla Sevgili'den çok ikonik bir sahneyi paylaştı. Beren Saat'in oyunculuğunu izleyenler goygoy yapmaktan geri durmadı. Gelin o yorumlara hep birlikte bakalım.

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