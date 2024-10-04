Bihter Rolünü Getirmiş! Beren Saat'in Dizideki O Halleri Alay Konusu Oldu

Ünlü oyuncu Beren Saat, Aşk-ı Memnu'daki Bihter rolüyle hepimizin tanıdığı bir isim. Peki ama onu bu role taşıyan neydi? Tabii ki Hatırla Sevgili'deki Yasemin rolü. X'te @tvkrali onun dizideki bir sahnesini paylaştı ve yine ortaya birbirinden mizahi yorumlar döküldü. Gelin o yorumlara birlikte bakalım.