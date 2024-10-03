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Prens'le Ününe Ün Katan Giray Altınok Neden Hiç Öpüşme Sahnesinin Olmadığını Anlattı

Prens'le Ününe Ün Katan Giray Altınok Neden Hiç Öpüşme Sahnesinin Olmadığını Anlattı

yerli dizi Prens Dizisi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
03.10.2024 - 10:55 Son Güncelleme: 03.10.2024 - 11:41

Prens dizisiyle ününe ün katan Giray Altınok, katıldığı bir yayında 'Öpüşme sahnen neden yok?' sorusuna trajikomik bir yanıt verdi. İki bölüm rol aldığı dizide başına gelenler güldürdü.

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Prens'teki aşırı komik performansıyla son zamanların en popüler oyuncusu hiç kuşkusuz Giray Altınok. Haliyle hepimiz onun oyunculuk kariyerini ve geçmişte neler yaptığını çok merak ediyoruz.

Prens'teki aşırı komik performansıyla son zamanların en popüler oyuncusu hiç kuşkusuz Giray Altınok. Haliyle hepimiz onun oyunculuk kariyerini ve geçmişte neler yaptığını çok merak ediyoruz.

Son aylarda katıldığı her programda anlattıklarıyla yeri geliyor bizi güldürüyor, yeri geliyor şaşırtıyor. İşte o trajikomik anlardan biriyle karşınızdayız. Yasemin Şefik'in Uyduruk Sonlar YouTube yayınına katılan Giray Altınok, "Öpüşme sahnen neden yok?" sorusuna rol aldığı bir diziyle cevap verdi.

Son aylarda katıldığı her programda anlattıklarıyla yeri geliyor bizi güldürüyor, yeri geliyor şaşırtıyor. İşte o trajikomik anlardan biriyle karşınızdayız. Yasemin Şefik'in Uyduruk Sonlar YouTube yayınına katılan Giray Altınok, "Öpüşme sahnen neden yok?" sorusuna rol aldığı bir diziyle cevap verdi.

Altınok yayında 2019 yılında iki bölüm rol aldığı 'Kurşun' adlı diziden bahsetti. İzleyenler belki hatırlar Engin Altan Düzyatan ve Burçin Terzioğlu başroldeydi ve dizi 7. bölümle final yapmıştı.

Altınok yayında 2019 yılında iki bölüm rol aldığı 'Kurşun' adlı diziden bahsetti. İzleyenler belki hatırlar Engin Altan Düzyatan ve Burçin Terzioğlu başroldeydi ve dizi 7. bölümle final yapmıştı.

Giray Altınok da o dizide alelacele bir öpüşme sahnesinde yer almış ancak sahne yayınlanmamış. Hikayenin komik detaylarını buradan dinleyebilirsiniz:

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