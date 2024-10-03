İspanya'yı Salladı! Demet Özdemir 'Doğduğun Ev Kaderindir' ile En Çok İzlenen Oyuncu Oldu
İspanya'yı Salladı! Demet Özdemir 'Doğduğun Ev Kaderindir' ile En Çok İzlenen Oyuncu Oldu
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/d...
Türk televizyonlarının en popüler oyuncularından biri olan Demet Özdemir, İspanya'daki başarısını gün geçtikçe artırıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu orada en çok izlenen başrol oldu.
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Demet Özdemir dizi dünyasının en gözde oyuncularından biri. Sana Bir Sır Vereceğim, Çilek Kokusu, No 309, Erkenci Kuş, Doğduğun Ev Kaderindir ve Adım Farah gibi pek çok popüler dizide başrol oynamış ve adını geniş kitlelere duyurmuştur.
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Şimdi de bu başarısını İspanya'ya taşımış gibi görünüyor. Ünlü oyuncu Mitele adlı platformda Erkenci Kuş dizisiyle en çok izlenen başroldü. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ise Demet Özdemir burada kendisiyle yarışıyor.
Zira Erkenci Kuş'un ardından gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir de aynı platformda en çok izlenen Türk dizisi oldu. Hatta bu popülerliği sayesinde bir İspanyol kanalında da yayınlanmaya başladı.
İspanyollar Demet Özdemir'i izlemeye bayılıyor gibi. Siz onun oyunculuğu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...
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