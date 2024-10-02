Kenan İmirzalioğlu'ndan Yıllar Sonra Gelen Ezel İtirafı: "Hala Ağlıyorum..."
Kenan İmirzalioğlu'ndan Yıllar Sonra Gelen Ezel İtirafı: "Hala Ağlıyorum..."
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Acı Hayat, Alacakaranlık, Deli Yürek, Karadayı... Ama hiçbiri Ezel gibi değil! Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu hayat verdiği birçok karakter arasından en çok Ömer (Ezel)'le anılıyor.
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Kafa TV'nin yeni programı Fenomen'e konuk olan İmirzalıoğlu, 2009-2011 yılları arasında yayınlanan Ezel dizisi ile ilgili konuştu.
Yıllar sonra ilk kez dizi ile ilgili konuşan başarılı oyuncudan itiraf geldi. İmirzalıoğlu, hala dönüp dolaşıp Ezel'i izlediğini söyledi.
Dizinin başrolü olmasına ve tekrar tekrar izlemesine rağmen İmirzalıoğlu, "Hala bazı sahnelerde ağlıyorum." diye konuştu.
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