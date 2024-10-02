Görüş Bildir
Haberler
TV
Kenan İmirzalioğlu'ndan Yıllar Sonra Gelen Ezel İtirafı: "Hala Ağlıyorum..."

Kenan İmirzalioğlu'ndan Yıllar Sonra Gelen Ezel İtirafı: "Hala Ağlıyorum..."

Ezel
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
02.10.2024 - 21:21

Yıllar geçse de unutulmayan Ezel dizisinin başrol oyuncusu Kenan İmirzalıoğlu, Kafa TV'nin yeni programı Fenomen'e katıldı. Ezel ile ilgili uzun zaman sonra ilk kez konuşan İmirzalıoğlu'ndan itiraf geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Acı Hayat, Alacakaranlık, Deli Yürek, Karadayı... Ama hiçbiri Ezel gibi değil! Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu hayat verdiği birçok karakter arasından en çok Ömer (Ezel)'le anılıyor.

Acı Hayat, Alacakaranlık, Deli Yürek, Karadayı... Ama hiçbiri Ezel gibi değil! Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu hayat verdiği birçok karakter arasından en çok Ömer (Ezel)'le anılıyor.

Kafa TV'nin yeni programı Fenomen'e konuk olan İmirzalıoğlu, 2009-2011 yılları arasında yayınlanan Ezel dizisi ile ilgili konuştu.

Kafa TV'nin yeni programı Fenomen'e konuk olan İmirzalıoğlu, 2009-2011 yılları arasında yayınlanan Ezel dizisi ile ilgili konuştu.

Yıllar sonra ilk kez dizi ile ilgili konuşan başarılı oyuncudan itiraf geldi. İmirzalıoğlu, hala dönüp dolaşıp Ezel'i izlediğini söyledi.

Yıllar sonra ilk kez dizi ile ilgili konuşan başarılı oyuncudan itiraf geldi. İmirzalıoğlu, hala dönüp dolaşıp Ezel'i izlediğini söyledi.

Dizinin başrolü olmasına ve tekrar tekrar izlemesine rağmen İmirzalıoğlu, "Hala bazı sahnelerde ağlıyorum." diye konuştu.

Dizinin başrolü olmasına ve tekrar tekrar izlemesine rağmen İmirzalıoğlu, "Hala bazı sahnelerde ağlıyorum." diye konuştu.

15 yılın ardından o bile unutamadıysa, biz ne yapalım...🥲

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın