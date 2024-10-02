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Kızıl Goncalar'ın Yönetmeninin Paylaştığı Kamera Arkası Görüntüleri Kafaları Karıştırdı!

Kızıl Goncalar'ın Yönetmeninin Paylaştığı Kamera Arkası Görüntüleri Kafaları Karıştırdı!

Kızıl Goncalar
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
02.10.2024 - 18:29

Kızıl Goncalar'ın yönetmeni Ömür Atay sosyal medya hesabından diziden kamera arkası paylaştı. Cüneyd ve Mira'nın yan yana olduğu görüntülere yorum yağdı.

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Yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği 'Kızıl Goncalar' dizisi yeni sezonda yeni bölümü ile haftaya damgasını vurdu.

Yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği 'Kızıl Goncalar' dizisi yeni sezonda yeni bölümü ile haftaya damgasını vurdu.

Dizide hiç beklenmedik olaylar peş peşe gelince izleyici şaşkınlığını gizleyemedi. Ekran önünde ağzımızı açık bırakan ilk bölümde Cüneyd başka birine dönüştü.

Dizide hiç beklenmedik olaylar peş peşe gelince izleyici şaşkınlığını gizleyemedi. Ekran önünde ağzımızı açık bırakan ilk bölümde Cüneyd başka birine dönüştü.

Projede cübbeli ve sarıklı gördüğümüz Mert Yazıcıoğlu, yeni karakterinde de müthiş bir oyunculuk sergiledi.

Projede cübbeli ve sarıklı gördüğümüz Mert Yazıcıoğlu, yeni karakterinde de müthiş bir oyunculuk sergiledi.

Tarzını değiştiren Cüneyd, son sahnede Mira ile birlikteydi. Bugün Kızıl Goncalar'ın yönetmeni Ömür Atay'ın paylaştığı kamera arkası bir kez daha şok etti.

Tarzını değiştiren Cüneyd, son sahnede Mira ile birlikteydi. Bugün Kızıl Goncalar'ın yönetmeni Ömür Atay'ın paylaştığı kamera arkası bir kez daha şok etti.

Mira ile Cüneyd sahnelerinin devamının geleceğini haber veren Atay'ın paylaştığı kamera arkasına yorum yağdı.

Mira ile Cüneyd sahnelerinin devamının geleceğini haber veren Atay'ın paylaştığı kamera arkasına yorum yağdı.
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Önce o görüntülere bakalım👇🏻

İzleyicilerden "Yapma hocam ortalık karışık." yorumları geldi.

İzleyicilerden "Yapma hocam ortalık karışık." yorumları geldi.
twitter.com

Bazıları ise Zeynep'le Cüneyd sahnesi beklerken Mira'yı görünce şok oldu.

Bu görüntüler "Acaba Mira ile Cüneyd arasında bir yakınlaşma mı olacak?" dedirtti.

Bu görüntüler "Acaba Mira ile Cüneyd arasında bir yakınlaşma mı olacak?" dedirtti.
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz? Gelecek bölümlerde bizleri neler bekliyor? Yorumlarda buluşalım...

Siz ne düşünüyorsunuz? Gelecek bölümlerde bizleri neler bekliyor? Yorumlarda buluşalım...
twitter.com

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