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Kızıl Goncalar'da Mert Yazıcıoğlu ile Devleşen 'Cüneyd' Gitti Adeta Yerine Başkası Geldi!

Kızıl Goncalar'da Mert Yazıcıoğlu ile Devleşen 'Cüneyd' Gitti Adeta Yerine Başkası Geldi!

Kızıl Goncalar
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
01.10.2024 - 15:13

Kızıl Goncalar'ın yeni sezonu ilk bölümünde karşımıza bambaşka bir Cüneyd çıktı. Dizide Mert Yazıcıoğlu'nun hayat verdiği Cüneyd karakterini normalde eski kelimelerle konuşan, cübbeli ve alçakgönüllü bir adamken yaşadığı kimlik karmaşasının ardından tam zıttına, daha modern birine dönüştü. İzleyenler bu yeni Cüneyd'i pek beğenmedi. Bakalım, siz ne düşünüyorsunuz?

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NOW TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar sezona yeni bölümü ile damgasını vurdu.

NOW TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar sezona yeni bölümü ile damgasını vurdu.

Yeni sezonda severek izlediğimiz Mert Yazıcıoğlu'nun hayat verdiği Cüneyd karakteri adeta başka birine dönüştü.

Yeni sezonda severek izlediğimiz Mert Yazıcıoğlu'nun hayat verdiği Cüneyd karakteri adeta başka birine dönüştü.

Önce annesini ölüme sürüklediğini öğrenen ardından psikolojik tedaviyi reddeden Cüneyd, kendini yollara vurmuştu.

Önce annesini ölüme sürüklediğini öğrenen ardından psikolojik tedaviyi reddeden Cüneyd, kendini yollara vurmuştu.

Bir anda aklı gitti. Ne adını ne de sanını hatırlar hale geldi. Cüneyd bölümün son sahnesinde başka biri olarak karşımıza çıktı.

Bir anda aklı gitti. Ne adını ne de sanını hatırlar hale geldi. Cüneyd bölümün son sahnesinde başka biri olarak karşımıza çıktı.

Mira'nın "Levent Alkanlı" diye seslendiği Cüneyd artık adını bile hatırlamıyordu. Cübbesini çıkarmış, modern bir kıyafet ve tarz yakalamıştı.

Mira'nın "Levent Alkanlı" diye seslendiği Cüneyd artık adını bile hatırlamıyordu. Cübbesini çıkarmış, modern bir kıyafet ve tarz yakalamıştı.
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Mert Yazıcıoğlu'nun başarılı oyunculuğu ile devleşen Cüneyd karakterinin yok olması izleyenleri üzdü.

Mert Yazıcıoğlu'nun başarılı oyunculuğu ile devleşen Cüneyd karakterinin yok olması izleyenleri üzdü.

Birçok izleyici "Eski Cüneyd'i özledik!" diye yazdı.

Yeni Cüneyd'in yapacaklarını hayal bile edemiyoruz.

Yeni Cüneyd'in yapacaklarını hayal bile edemiyoruz.
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Kalbimiz dayanmayacak.

Kalbimiz dayanmayacak.
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E tabii ki goygoycular biraz acımızı dindirdi.

E tabii ki goygoycular biraz acımızı dindirdi.
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