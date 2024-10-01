Kızıl Goncalar'da Mert Yazıcıoğlu ile Devleşen 'Cüneyd' Gitti Adeta Yerine Başkası Geldi!
Kızıl Goncalar'da Mert Yazıcıoğlu ile Devleşen 'Cüneyd' Gitti Adeta Yerine Başkası Geldi!
Kızıl Goncalar'ın yeni sezonu ilk bölümünde karşımıza bambaşka bir Cüneyd çıktı. Dizide Mert Yazıcıoğlu'nun hayat verdiği Cüneyd karakterini normalde eski kelimelerle konuşan, cübbeli ve alçakgönüllü bir adamken yaşadığı kimlik karmaşasının ardından tam zıttına, daha modern birine dönüştü. İzleyenler bu yeni Cüneyd'i pek beğenmedi. Bakalım, siz ne düşünüyorsunuz?
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NOW TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar sezona yeni bölümü ile damgasını vurdu.
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Yeni sezonda severek izlediğimiz Mert Yazıcıoğlu'nun hayat verdiği Cüneyd karakteri adeta başka birine dönüştü.
Önce annesini ölüme sürüklediğini öğrenen ardından psikolojik tedaviyi reddeden Cüneyd, kendini yollara vurmuştu.
Bir anda aklı gitti. Ne adını ne de sanını hatırlar hale geldi. Cüneyd bölümün son sahnesinde başka biri olarak karşımıza çıktı.
Mira'nın "Levent Alkanlı" diye seslendiği Cüneyd artık adını bile hatırlamıyordu. Cübbesini çıkarmış, modern bir kıyafet ve tarz yakalamıştı.
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Mert Yazıcıoğlu'nun başarılı oyunculuğu ile devleşen Cüneyd karakterinin yok olması izleyenleri üzdü.
Yeni Cüneyd'in yapacaklarını hayal bile edemiyoruz.
Kalbimiz dayanmayacak.
E tabii ki goygoycular biraz acımızı dindirdi.
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