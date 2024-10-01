Kızıl Goncalar'da Mert Yazıcıoğlu ile Devleşen 'Cüneyd' Gitti Adeta Yerine Başkası Geldi!

Kızıl Goncalar'ın yeni sezonu ilk bölümünde karşımıza bambaşka bir Cüneyd çıktı. Dizide Mert Yazıcıoğlu'nun hayat verdiği Cüneyd karakterini normalde eski kelimelerle konuşan, cübbeli ve alçakgönüllü bir adamken yaşadığı kimlik karmaşasının ardından tam zıttına, daha modern birine dönüştü. İzleyenler bu yeni Cüneyd'i pek beğenmedi. Bakalım, siz ne düşünüyorsunuz?