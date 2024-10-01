Herkes Bunu Bekliyormuş: Kızılcık Şerbeti'nde Doğa ve Fatih Aşkı Yeniden Alevleniyor!

Kızılcık Şerbeti yeni sezonda izleyicisinin karşısına bomba gibi sürprizlerle çıkmaya devam ediyor. Dizide bir çocukları olan ve boşanan çiftimiz Fatih ve Doğa yeniden yakınlaşıyor. Fragmanda yeşil ışık yakılan aşka izleyiciden de tam destek geldi.