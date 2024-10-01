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Herkes Bunu Bekliyormuş: Kızılcık Şerbeti'nde Doğa ve Fatih Aşkı Yeniden Alevleniyor!

Herkes Bunu Bekliyormuş: Kızılcık Şerbeti'nde Doğa ve Fatih Aşkı Yeniden Alevleniyor!

Kızılcık Şerbeti
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
01.10.2024 - 14:12

Kızılcık Şerbeti yeni sezonda izleyicisinin karşısına bomba gibi sürprizlerle çıkmaya devam ediyor. Dizide bir çocukları olan ve boşanan çiftimiz Fatih ve Doğa yeniden yakınlaşıyor. Fragmanda yeşil ışık yakılan aşka izleyiciden de tam destek geldi.

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Kızılcık Şerbeti yeni sezonda herkesi şaşırtmayı yine başardı. İlk birkaç bölüm Alev'in yokluğu, Kıvılcım ve Doğa'nın kötü giden aşk hayatı derken epey sıkıldık!

Kızılcık Şerbeti yeni sezonda herkesi şaşırtmayı yine başardı. İlk birkaç bölüm Alev'in yokluğu, Kıvılcım ve Doğa'nın kötü giden aşk hayatı derken epey sıkıldık!

"Dizi eski popülerliğini yitirecek" sanarken yeni bölümün ikinci fragmanında bomba olaylar izleyiciye sunuldu.

"Dizi eski popülerliğini yitirecek" sanarken yeni bölümün ikinci fragmanında bomba olaylar izleyiciye sunuldu.

Özellikle dikkat çeken karakterlerin diziden ayrılmasının ardından dizide kaosu yükleyecek neredeyse kimse kalmamıştı.

Özellikle dikkat çeken karakterlerin diziden ayrılmasının ardından dizide kaosu yükleyecek neredeyse kimse kalmamıştı.

Biliyorsunuz, Görkem de Ünallarla uğraşmaktan vazgeçmiş ve Fatih'e yaranmaya çalışıyordu. Yaptıklarından sonra adeta bir meleğe dönüşen Görkem'in hin planları fragmanda yeniden ortaya çıktı.

Biliyorsunuz, Görkem de Ünallarla uğraşmaktan vazgeçmiş ve Fatih'e yaranmaya çalışıyordu. Yaptıklarından sonra adeta bir meleğe dönüşen Görkem'in hin planları fragmanda yeniden ortaya çıktı.

Ancak fragmana damgasını vuran yalnızca Görkem ve hain planları olmadı. Fatih ve Doğa aşklarını doyasıya yaşadıkları aynı yerde yerde yeniden kavuştular.

Ancak fragmana damgasını vuran yalnızca Görkem ve hain planları olmadı. Fatih ve Doğa aşklarını doyasıya yaşadıkları aynı yerde yerde yeniden kavuştular.
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Fatih'in Görkem'den uzaklaşması ve Giray'ın Doğa'yı üvey annesi ile aldatmasının ardından ikili soluğu birlikte buluştukları kafede aldı.

Fatih'in Görkem'den uzaklaşması ve Giray'ın Doğa'yı üvey annesi ile aldatmasının ardından ikili soluğu birlikte buluştukları kafede aldı.

Göz göze gelen eski aşıkların bakışması, gülüşmesi belli ki çok özlenmiş çünkü sosyal medyada Doğa ve Fatih'in barışmasını isteyenler adeta çifte methiyeler dizdi.

Göz göze gelen eski aşıkların bakışması, gülüşmesi belli ki çok özlenmiş çünkü sosyal medyada Doğa ve Fatih'in barışmasını isteyenler adeta çifte methiyeler dizdi.

Önce buyrun fragmana👇🏻

Fatih ve Doğa'yı bir arada görenler bir kez daha dönüp baktı.

Fatih ve Doğa'yı bir arada görenler bir kez daha dönüp baktı.
twitter.com

Çok şaşırdık ama çok da mutlu olduk!

Çok şaşırdık ama çok da mutlu olduk!
twitter.com
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Yetmedi, çiftimize editler yapıldı😂

twitter.com
twitter.com
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İzleyenler Doğa ve Fatih'in barışması yönünde bol bol yorum yaptı ama...

İzleyenler Doğa ve Fatih'in barışması yönünde bol bol yorum yaptı ama...
twitter.com

"Yaptıklarını unutmadık Fatih!" diyenler de vardı. Şimdi yorumu sizlere bırakıyoruz...

Sizce Doğa ve Fatih barışmalı mı?

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