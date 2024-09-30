Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım'ın Neden Hep Sorunlu Erkeklere Aşık Olduğunu Çözdük!

3 sezondur Show TV ekranlarından evimizin konuğu olan Kızılcık Şerbeti dizisini çok seviyoruz ama bu Arslan kadınlarının çektiği nedir böyle yahu? Kıvılcım'ın her sezonda gidip sorunlu bir adamı bulmasının altında yatan nedeni çözdük! Gelin, aydınlanalım...