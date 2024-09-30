Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım'ın Neden Hep Sorunlu Erkeklere Aşık Olduğunu Çözdük!
Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım'ın Neden Hep Sorunlu Erkeklere Aşık Olduğunu Çözdük!
Kaynak: https://x.com/AstroDedikodu/status/18...
3 sezondur Show TV ekranlarından evimizin konuğu olan Kızılcık Şerbeti dizisini çok seviyoruz ama bu Arslan kadınlarının çektiği nedir böyle yahu? Kıvılcım'ın her sezonda gidip sorunlu bir adamı bulmasının altında yatan nedeni çözdük! Gelin, aydınlanalım...
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Show TV'nin unutulmaz dizileri arasına giren, reytingleri ile diğer dizileri tokatlayan efsane yapımı Kızılcık Şerbeti hayranları toplanın!
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3 sezondur soluksuz izlediğimiz Kızılcık Şerbeti'nde en sevdiğimiz karakterlerden biri: Kıvılcım Arslan!
Akılsız kızı Doğa yüzünden bulaştığı Ünal ailesinden bir türlü paçayı kurtaramayan bizim akıllı ve gururlu karakterimiz Kıvılcım, bir de gidip aşık oldu!
Evrim Alasya'nın muhteşem oyunculuğu ile ilk sezon ne kadar kararlı ve soğuk mizaçlı bir kadın izlediysek 2. sezondan itibaren Kıvılcım'ı kaybettik.
Zaten iki kızı ile baş başa kalan Kıvılcım, ilk eşi Kayhan'dan olaylı boşanmış. Kızlarına tek başına bakmış, üstelik Doğa'nın bir de baba travması var.
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Hal böyleyken bu kadın bir daha erkeklere güvenemez, sanıyorduk ama öyle olmadı. Ömer efendi ortalığı karıştırdı.
Aşk adam Ömer Ünal, Kıvılcım'a aşkını haykırdı. Bizimki de fena tutuldu. Ama sonra sebepsiz yere kadını terk eden Ömer, Kıvılcım'ı büyük hayal kırıklığına uğrattı.
Hatırlarsanız o dönem Kıvılcım'ın hayatına Ertuğrul girdi. O da önce love bombing sonra şüpheli hareketler sergileyip Kıvılcım'ı ghostladı.
Yani, bu kadın size ne etti, diye isyan edeceğimiz yerde Ömer'le yeniden barışmasını kutladık. Bizde de hata var. Sonrası zaten Ömer'le Görkem'in ilişkisi ortaya çıktı.
Şimdi de başımıza Cemal çıktı! Adamın takıntılı halleri yavaş yavaş seyirciye hissettirilmeye başladı. Bu adamın altından da bir şeyler çıkacak, çok belli. Peki, Kıvılcım neden hep sorunlu adamları buluyor, merak ediyorsanız işte yanıtı👇🏻
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Bingo: "Konfor alanı!" Kıvılcım ona oldukça tanıdık gelen konfor alanındaki travmaları tercih ederek aslında kendini koruma altına aldığını sanıyor.
Hep en doğru adamı bulmuş gibi davranması da o yüzden. Sizin de böyle hissettiğiniz zamanlar oldu mu? Yorumlarda bize yazın...
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