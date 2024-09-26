Kızılcık Şerbeti'nin Unutulmaz Oyuncusu Müjde Uzman'dan Şok Açıklama: "Alev'i Doğaçlama Oynadım!"

Kızılcık Şerbeti'nden Alev gitti ama bizim kalbimizden silinmeyecek! Daha iki bölüm olmasına rağmen Şerbo izleyicisi Alev'i çok özledi. Alev'e hayat veren oyuncu Müjde Uzman'ın dizi ile ilgili bir açıklaması yeniden gündem oldu.