Kızılcık Şerbeti'nin Unutulmaz Oyuncusu Müjde Uzman'dan Şok Açıklama: "Alev'i Doğaçlama Oynadım!"
Kızılcık Şerbeti'nin Unutulmaz Oyuncusu Müjde Uzman'dan Şok Açıklama: "Alev'i Doğaçlama Oynadım!"
Kızılcık Şerbeti'nden Alev gitti ama bizim kalbimizden silinmeyecek! Daha iki bölüm olmasına rağmen Şerbo izleyicisi Alev'i çok özledi. Alev'e hayat veren oyuncu Müjde Uzman'ın dizi ile ilgili bir açıklaması yeniden gündem oldu.
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Kızılcık Şerbeti yeni sezona geri döndü ancak eksiklerimiz var. Yeni sezonda dizide Alev karakteri yok.
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Birçoğumuzun diziyi izleme sebebi olan Alev karakteri gidince yarım kaldık. Diziden gitse de onu kalbimizden silemeyeceğiz gibi görünüyor!
Aşkı Memnu Bihter, Ezel hatta Feriha gibi unutulmaz bir karakter haline gelen Kızılcık Şerbeti Alev karakteri çok kendine özgü bir karakterdi.
Alev'i canlandıran oyuncu Müjde Uzman bir açıklamasında karakteri doğaçlama oynadığını itiraf ediyor.
Belki de kendi gibi olduğu için çok sevildi. Siz ne dersiniz? Yorumlarda buluşalım...
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