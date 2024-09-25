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Benzerliğiyle "Kızılcık Şerbeti Nursema Gerçekmiş" Dedirten Kadın Şaka Yağmuruna Tutuldu!

Benzerliğiyle "Kızılcık Şerbeti Nursema Gerçekmiş" Dedirten Kadın Şaka Yağmuruna Tutuldu!

Kızılcık Şerbeti
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
25.09.2024 - 09:50

Bir X kullanıcısı yaptığı paylaşımla 'Kızılcık Şerbeti Nursema gerçekmiş' dedirtti. Kullanıcı tıpkı dizideki Nursema gibi el sanatlarıyla uğraştığını gösteren bir başarısını paylaşıyor ve sonrasında olanlar oluyor.

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Kızılcık Şerbeti hayranları Nursema karakterini yakından biliyor. Aile baskısı ile büyümüş genç kızımızın muhteşem bir el yeteneği var.

Kızılcık Şerbeti hayranları Nursema karakterini yakından biliyor. Aile baskısı ile büyümüş genç kızımızın muhteşem bir el yeteneği var.

Hatta Umut'la evli olduğu dönemde hat sanatından hem para kazandı hem sergi açmak istedi. Tabii, ailesi engel oldu.

Hatta Umut'la evli olduğu dönemde hat sanatından hem para kazandı hem sergi açmak istedi. Tabii, ailesi engel oldu.

Dahası Nursema hayallerinin peşinden koşan idealist bir genç kadındı. Başarıları konuşulsun istedi. Ancak Pinko tepesinde "Evlen, evlen" diye üsteledi.

Dahası Nursema hayallerinin peşinden koşan idealist bir genç kadındı. Başarıları konuşulsun istedi. Ancak Pinko tepesinde "Evlen, evlen" diye üsteledi.

Tüm bunlara rağmen iş hayatına atılan Nursema, ailesine karşı duruşuyla da hepimize örnek olmuştu.

Tüm bunlara rağmen iş hayatına atılan Nursema, ailesine karşı duruşuyla da hepimize örnek olmuştu.

Dizinin sevilen karakterine benzerliği ile bir kullanıcı sosyal medyada gündem oldu. El sanatlarında kazandığı başarıyı paylaşmak isteyen kullanıcı fotoğrafını paylaştı.

Dizinin sevilen karakterine benzerliği ile bir kullanıcı sosyal medyada gündem oldu. El sanatlarında kazandığı başarıyı paylaşmak isteyen kullanıcı fotoğrafını paylaştı.
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Hem dış görünüşü hem yeteneği hem de adı Nursema'ya benzeyince goygoycuların radarına takıldı.

Hem dış görünüşü hem yeteneği hem de adı Nursema'ya benzeyince goygoycuların radarına takıldı.

Önce o paylaşıma bakalım👇🏻

Altına gelen ilk yorum "Nursema sen misin?" oldu.

Altına gelen ilk yorum "Nursema sen misin?" oldu.
twitter.com

Nurseda adlı kullanıcıya "Umut'tan uzak dur!" diye şaka yapıldı.

Nurseda adlı kullanıcıya "Umut'tan uzak dur!" diye şaka yapıldı.
twitter.com

Dizideki Nursema'ya benzerliği üzerinden espri yağmuruna tutulan genç kadına gelen yorumlar...

Dizideki Nursema'ya benzerliği üzerinden espri yağmuruna tutulan genç kadına gelen yorumlar...
twitter.com
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Ve sonunda onun haklı isyanı👇🏻

Ve sonunda onun haklı isyanı👇🏻
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