Beklenen An Geldi! Bahar Dizisine Evren'le Bahar'ın Öpüşme Sahnesi Damgasını Vurdu!
Beklenen An Geldi! Bahar Dizisine Evren'le Bahar'ın Öpüşme Sahnesi Damgasını Vurdu!
Bahar dizisi yeni sezonda yeni bölümü ile dün akşam ekranlardaydı. İlk bölümde izleyici bir süredir beklediği o ana kavuştu. Evren ve Bahar'ın romantizm dolu öpüşme sahnesi diziye damgasını vurdu.
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Bahar uzun bir aranın ardından izleyici ile buluştu. Dün akşam yeni sezonun ilk bölümü ekranlara geldi.
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Bahar'ın yeni sezonunda Demet Evgar ve Buğra Gülsoy'un canlandırdığı Bahar ve Evren karakterleri sonunda aşklarını itiraf etti.
Bir süredir ortalardan kaybolan Evren'in geri dönmesinin ardından büyük kavuşma yaşandı. Vee sonunda!
İlk sezondan bu yana izleyicinin beklediği Bahar ve Evren aşkı alevlendi. İlk öpüşme yaşandı!
Dizinin ilk bölümüne Bahar ve Evrenin öpüştüğü sahne damgasını vurdu. İzleyicilerden farklı yorumlar geldi...
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İşte çok konuşulan o sahne:
Bahar ve Evren'i bekleyenler bu öpüşme sahnesini beğenmedi.
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Ancak "Gerçekçi" olduğunu savunanlar da vardı.
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