"Leş Gibi Kokuyorsun" Deyip Yayından Öğürerek Çıktı! Esra Ezmeci'de Kadınlar Birbirine Girdi!
"Leş Gibi Kokuyorsun" Deyip Yayından Öğürerek Çıktı! Esra Ezmeci'de Kadınlar Birbirine Girdi!
Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programında iki kadın bir erkek yüzünden karşı karşıya geldi. Biri diğerine 'Leş gibi kokuyorsun' deyip yayını terk edince diğeri sinir krizi geçirip yerlere yattı.
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Ünlü Psikolog Esra Ezmeci, Beyaz TV'de yayınlanan Yeni Baştan programında bir erkek yüzünden birbirine düşen iki kadını karşı karşıya getirdi.
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Yayına konuk olan Görkem, Fadime'yi sevdiğini söyledi. Pınar ise Görkem'i sevdiğini söyleyerek 6 yıllık eski sevgilisi olarak yayına katıldı.
Ezmeci, bu aşk üçgeni arasında dengeyi bulmaya çalışırken stüdyoda gergin anlar yaşandı.
Yayında dekolte kavgası yapan iki kadın arasında tartışma başladı. Gerilimli anlarda Fadime'nin yanına gelen Pınar geri dönerken, Fadime önce burnunu tıkadı sonra yayından öğürerek kaçtı.
"Herkes Fadime hamile mi?" diye sordu ancak o geri dönünce Pınar'ın leş gibi koktuğunu söyledi. Pınar o anlarda kendini yerlere attı.
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Pınar'ı Esra Ezmeci tuttu, stüdyoya güvenlik geldi.
İşte o anlar:
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