"Çenesiyle Öpüşmüş!": Güzel Aşklar Diyarı'ndaki Öpüşme Sahnesi Dalga Konusu Oldu!
"Çenesiyle Öpüşmüş!": Güzel Aşklar Diyarı'ndaki Öpüşme Sahnesi Dalga Konusu Oldu!
Mahsun Kırmızıgül'ün yeni dizisi Güzel Aşklar Diyarı dün akşam ilk bölümü ile ekranlara geldi. Dizide yayınlanan öpüşme sahnesi sosyal medyada dalga konusu oldu.
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Mahsun Kırmızıgül'ün dizisi Güzel Aşklar Diyarı dün akşam ilk bölümü ile seyirciyle buluştu.
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Ekranlarda büyük ses getiren dizide yayınlanan öpüşme sahnesi dikkat çekti.
Özgür Emre Alaca'nın canlandırdığı Cihangir ile Ege Kökenli'nin oynadığı Hanzade'nin öpüşme sahnesi olay oldu.
İzleyenler "Dudak dudağa öpüşmeyi gördük de çeneyle öpüşmeyi ilk defa görüyoruz." diye yazdılar.
İşte o sahne:
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