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İrem Helvacıoğlu ile Şükrü Özyıldız'dan Karadut'un İlk Bölümü Öncesi Paylaşım Geldi!

İrem Helvacıoğlu ile Şükrü Özyıldız'dan Karadut'un İlk Bölümü Öncesi Paylaşım Geldi!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
23.09.2024 - 16:21

İrem Helvacıoğlu ile Şükrü Özyıldız'ın başrollerinde oynadığı Karadut dizisi bu akşam ATV ekranlarında ilk bölümü ile yayınlanacak. Dizinin ilk bölümü öncesi başrollerden paylaşım geldi.

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Sen Anlat Karadeniz adlı dizideki performansıyla büyük beğeni toplayan İrem Helvacıoğlu ekranlara dönüyor.

Sen Anlat Karadeniz adlı dizideki performansıyla büyük beğeni toplayan İrem Helvacıoğlu ekranlara dönüyor.

ATV'de yayınlanacak olan yeni dizi Karadut, bu akşam ilk kez ekranlarda olacak. Meraklısı heyecanla beklemeye başladı!

ATV'de yayınlanacak olan yeni dizi Karadut, bu akşam ilk kez ekranlarda olacak. Meraklısı heyecanla beklemeye başladı!

Karadut'ta başrolleri paylaşacak olan İrem Helvacıoğlu ile Şükrü Özyıldız'dan ilk selfie geldi.

Karadut'ta başrolleri paylaşacak olan İrem Helvacıoğlu ile Şükrü Özyıldız'dan ilk selfie geldi.

İkilinin birlikte çekilen fotoğrafları sosyal medyada büyük beğeni topladı.

İkilinin birlikte çekilen fotoğrafları sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Siz bu ikiliyi nasıl buldunuz?

Siz bu ikiliyi nasıl buldunuz?
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