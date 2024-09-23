Deha Dizisinin İlk Bölümünde Aras Bulut İynemli, Arda Güler Jestiyle Mest Etti!
Deha Dizisinin İlk Bölümünde Aras Bulut İynemli, Arda Güler Jestiyle Mest Etti!
Deha dizisinin ilk bölümü, Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen ve Ahsen Eroğlu gibi yetenekli oyuncuların performanslarıyla dikkat çekti.
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Aras Bulut İynemli'nin Devran karakteriyle ekranlara geri dönüşü, hayranlarını memnun etti ve sosyal medya platformlarında büyük ilgi gördü.
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İynemli'nin canlandırdığı karakter, çocukluğunda babası tarafından terk edilmiş ve annesi, babaannesi ve dört kardeşiyle birlikte İstanbul'un eski ve yoksul mahallelerinden birinde büyümüş Devran.
İynemli'nin bu karakteri canlandırırken sergilediği duygusal yoğunluk ve gerçekçilik, bazı sahnelerde öne çıktı. Bunlardan biri de Arda Güler'e gönderme yapıldığı sahneydi.
Deha dizisinin Devran karakterinin, bir sahnede futbol topuna vurduktan sonra Arda Güler selamı vermesi, sosyal medyada geniş yankı buldu.
İşte o sahne:
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