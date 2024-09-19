Kızıl Goncalar'dan Yeni Sezon Tüyosu: Levent ve Meryem Aşkı İzleyeceğiz!
Kızıl Goncalar'dan Yeni Sezon Tüyosu: Levent ve Meryem Aşkı İzleyeceğiz!
Kızıl Goncalar yeni sezonda ilk bölümüyle 30 Eylül'de ekranlarda olacak. Yapımcı Faruk Turgut'un açıklamalarına göre yeni sezonda Meryem ve Levent aşkı izleyeceğiz!
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Kızıl Goncalar yeni sezona bomba bir fragmanla geldi. Cüneyd'in terk-i diyar ettiği ve Zeynep'in evlendiği fragman herkesi heyecanlandırdı.
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Fakat diğer yandan merak edilen bir soruda Meryem'e ne olacağıydı. Fragmanda Meryem'in hapiste bıçaklandığını izledik.
Hikayede Levent ile aralarında ufaktan bir elektriklenme olduğunu sezdiğimiz Meryem ile ilgili yapımcıdan tüyo geldi.
Yapımcı Faruk Turgut, daha önce Mirgün Cabas'ın yayınında ilerleyen bölümlerde Levent ve Meryem aşkı izleyeceğimizin ışığını yaktı.
İşte o açıklama:
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Turgut'un açıklamasına göre yeni sezonda Meryem ve Levent'in iyice yakınlaştığını göreceğiz gibi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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