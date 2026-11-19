Endonezya'ya özgü Ayam Cemani, tüyleri, gagası, eti ve kemikleriyle tamamen siyah. Tavuk eti denince beyaz ya da kırmızı et akla gelse de bu ırk iki gruba da girmiyor. Dünyada az sayıda yetiştirildiği için bulunması zor. Etinin sağlığa çok yararlı olduğuna inanıldığı için de talep fazla. Nadir olması ile talebin birleşmesi, bu tavuğu en pahalı etler arasına sokuyor.