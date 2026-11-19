Tabağa Gelmeden Fiyatıyla Şaşırtan Dünyanın En Pahalı 8 Eti
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Fügu: Hem zehri hem fiyatıyla dikkat isteyen Japon balığı
Ayam Cemani: Eti ve kemiği simsiyah tavuk
Kaburga biftek: Yıllanarak değer kazanan Fransız eti
Kobe bifteği: Japonya'nın yağlı Wagyu efsanesi
İberico jambonu: Meşe palamuduyla beslenen İspanyol lezzeti
New York Strip: Amerika'nın şerit biftek klasiği
Filet mignon: Bonfilenin en ince ucu
Kobe filetosu: Kömürde pişen Wagyu bonfile
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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