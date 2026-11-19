Köfteci Yusuf İş İlanı Açtı: Kasada Sadece 18-34 Yaş Arası Kadın Aranıyor, Şartlar Gündem Oldu
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Köfteci Yusuf, mutfaktan depoya kadar birçok bölüm için personel alımına başladı. İlanın en çok konuşulan kısmı yaş sınırları ve cinsiyet şartları oldu: kasa görevlisi için yalnızca 18-34 yaş arası kadınlar, garson için ise 37 yaşına kadar erkekler aranıyor. İlan, 40 bin TL net maaş ve yan haklarıyla birlikte sosyal medyada hızla yayıldı.
Kaynak: Sözcü
Kasaya yalnızca 18-34 yaş arası kadın, garsona ise 37 yaşına kadar erkek aranıyor.
Maaş 40 bin TL net, yanında 8 bin 500 liralık bayram primi ve 2 bin 500 liralık doğum günü çeki var.
Zincir daha önce Kocaeli'de İŞKUR üzerinden yalnızca kadınlara yönelik 65 kişilik ilan açmıştı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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