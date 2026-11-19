İlan beş ayrı pozisyonu kapsıyor. Mutfak elemanı (ızgara, hazırlık, bulaşık ve temizlik işleri) ile kasap elemanı için 18-47 yaş arasındaki kadın ve erkekler başvurabiliyor. Komi ve garson kadrosunda ise 18-37 yaş arası erkekler aranıyor.

Kasa görevlisi için sınır daha dar: yalnızca 18-34 yaş arası kadınlar kabul ediliyor. Depo görevlisi pozisyonu 18-39 yaş arası erkeklere ayrılmış. Yaş ve cinsiyet şartlarının bu kadar net yazılması, ilanın sosyal medyada tartışılmasının başlıca nedeni oldu.