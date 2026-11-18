Kediler Neden Mırlar?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kucakta ya da güneşte uzanırken mırlayan bir kedi çoğu zaman mutlu bir kedidir. Kedi davranışı danışmanı Mikel Delgado, mırlamanın yüzde 90 oranında olumlu bir anlam taşıdığını söylüyor. Yine de kediler yalnızca keyiflerinden mırlamıyor. Mırlama, yavruların annesini bulmasından insanlardan mama istemeye kadar pek çok işe yarıyor.
Yavru kediler annelerini mırlayarak buluyor
Kediler mama isterken ve korktuklarında da mırlıyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın