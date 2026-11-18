Mırlama, kedilerin nefes alıp verirken çıkardığı yumuşak bir titreşim. Ev kedilerinin yanı sıra puma ve çita gibi bazı büyük kediler de mırlıyor. Delgado, mırlamanın büyük ölçüde nefes almak gibi refleks bir davranış olduğunu düşünüyor.

Yavrular kör ve sağır doğuyor, doğumdan birkaç gün sonra da mırlamaya başlıyor. Cornell Üniversitesi'nden veteriner Dr. Kate Anderson, yavruların annelerini mırlayarak bulduğunu, annenin de onları kontrol edip karşılık olarak mırladığını anlatıyor. Sessiz bir ses olduğu için mırlama, doğada yırtıcıların dikkatini de çekmiyor.

Kediler büyüdükten sonra da anlaştıkları kedilerle birlikteyken, birbirlerini yalarken, dinlenirken ya da yemek yerken mırlamaya devam ediyor.