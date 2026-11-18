Dizi ve filmlerdeki tutkulu sahneleri izlerken 'Bunu nasıl çekiyorlar?' diye düşünmeyen yoktur! Ekranda kendiliğinden gelişiyormuş gibi görünen o anlar, aslında en az bir kavga sahnesi kadar planlı çekiliyor. Son yıllarda setlere 'yakınlık koordinatörü' diye yeni bir meslek de girdi ve kurallar epey değişti. Buyurun, beraber bakalım! 👇