Dizi-Filmlerdeki İlişki Sahnelerinde Kullanılan Hileler! Neler Dönüyormuş Serhat Ya
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Dizi ve filmlerdeki tutkulu sahneleri izlerken 'Bunu nasıl çekiyorlar?' diye düşünmeyen yoktur! Ekranda kendiliğinden gelişiyormuş gibi görünen o anlar, aslında en az bir kavga sahnesi kadar planlı çekiliyor. Son yıllarda setlere 'yakınlık koordinatörü' diye yeni bir meslek de girdi ve kurallar epey değişti. Buyurun, beraber bakalım! 👇
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
1. Sette artık bir "yakınlık koordinatörü" var
2. Her şey çekimden önce konuşuluyor
3. Sahneler bir dövüş sahnesi gibi prova ediliyor
4. Set kapanıyor, monitörler kararıyor
5. Ten rengi giysiler ve özel bantlar
6. Oyuncuların arasına yastık konuyor
7. İşin sırrı kamera açısında
8. Bazen ekrandaki beden oyuncuya ait değil
9. "Kestik!" dendikten sonra da iş bitmiyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın