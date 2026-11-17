West, paylaşımını 16 Kasım gecesi yaptı ve TikTok'ta gezinirken yayına rastladığını yazdı. Anlattığına göre yayına katılmak için yoruma 'Mustafa' yazmak, en ön safa geçmek için ise hediye göndermek gerekiyor. Paylaşıma eklenen 34 saniyelik videoda tören sahnesi görülüyor.

İzleyici katılımı ve hediye üzerine kurulu bu yayın, TikTok'ta son haftalarda öne çıkan slime, halay ve sıra gecesi yayınlarını akla getiriyor.