TikTok'ta Şehzade Mustafa'nın Cenaze Töreni Yayını Açıldı: Hediye Atan En Ön Safa Geçiyor
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TikTok'ta son günlerde oldukça tuhaf canlı yayınlar açılıyor. Slime, halay derken şimdi de Şehzade Mustafa'nın cenaze töreni düzenlendi. Bir X kullanıcısı, TikTok'ta karşısına çıkan Şehzade Mustafa'nın cenaze töreni temalı bir canlı yayını paylaştı.
Paylaşımı yapan West'e (@westkripto) göre yayını yaklaşık 1.600 kişi izliyordu. İzleyiciler yoruma 'Mustafa' yazarak safa katılıyor, hediye gönderenler ise en ön safa geçiyor.
TikTok'taki Şehzade Mustafa’nın cenaze töreninde neler oluyor?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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