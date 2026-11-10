Önce Slime Sonra Halay, Şimdi de Sıra Gecesi! TikTok Yayınlarında Neler Oluyor?

Bu yayınlarda kazanç, izleyicilerin gönderdiği sanal hediyelerden geliyor. İzleyiciler gerçek parayla jeton satın alıyor ve bu jetonlarla yayıncılara hediye gönderiyor. Ancak izleyicinin cebinden çıkan parayla yayıncının hesabına geçen tutar aynı olmuyor, platform bu işlemlerden pay alıyor.

Slime akımıyla birlikte bir yayında bir gecede 3 milyon TL kazanıldığı iddia edildi. Yayını yapan çift ise bu rakamı yalanladı. Çiftin anlattığına göre yayında toplam 140 bin jeton toplandı ve bu da yaklaşık 25 bin 800 ile 27 bin 900 TL arasında bir gelire karşılık geldi. Slime malzemesine yaklaşık 16 bin 700 TL harcadıklarını söyleyen çiftin elinde vergi öncesi 9 ila 11 bin TL kaldı. Yayıncılara göre belirli bir seviyenin altındaki içerik üreticilerine 250 ila 270 jeton karşılığında yaklaşık 1 dolar ödeniyor.

Bir televizyon programında ise canlı yayın gelirlerinin yüzde 70'inin platforma ve vergilere gittiği, eski bir yarışmacının bu yayınlardan ayda 5-6 milyon lira kazandığı iddia edildi.

Kazançlar son günlerde başka bir nedenle de gündemde. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis gelirlerinin canlı yayın yapan fenomenler üzerinden aklandığı iddiasıyla soruşturma başlattı. 8 ilde yapılan operasyonda 11 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin yayıncılara bağış adı altında yüksek değerli sanal hediyeler gönderdiği, 14 şüphelinin son 6 yıllık MASAK incelemesinde 1 milyar 928 milyon liralık para hareketi tespit edildiği açıklandı.