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Önce Slime Sonra Halay, Şimdi de Sıra Gecesi! TikTok Yayınlarında Neler Oluyor?

Önce Slime Sonra Halay, Şimdi de Sıra Gecesi! TikTok Yayınlarında Neler Oluyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.11.2026 - 12:49
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TikTok canlı yayınlarında akımlar birbirini kovalamaya devam ediyor. Önce slime yoğuran yayıncılar gündem oldu, ardından izleyicilerin gönderdiği hediyelerle halay ve horon çekilen yayınlar başladı. Şimdi sıra, sıra gecesi yayınlarına geldi.

Yayıncılar sıra gecesi havasında yayınlar açıyor, izleyiciler de hediye göndererek yayına katılıyor. Bazı yayınlar sanal zikir halkasına dönerken halay yayınları için özel bir yazılım bile geliştirildi. Sosyal medyada bu görüntüler kimini güldürdü, kimini şaşkına çevirdi. Yayınların arkasındaki para ise ayrı bir merak konusu oldu.

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"Slime bitti bu başladı" dedirten sıra gecesi yayını

Bazı yayınlar sanal zikir halkasına döndü

Slime ve halaydan sonra yeni akım sıra gecesi oldu

Halay yayınları için özel yazılım bile geliştirildi

Akım kısa sürede yayıldı

Akım kısa sürede yayıldı
twitter.com
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Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Görenler şaşkınlığını gizleyemedi
twitter.com

Peki bu yayınlar ne kadar kazandırıyor?

Peki bu yayınlar ne kadar kazandırıyor?
twitter.com

Bu yayınlarda kazanç, izleyicilerin gönderdiği sanal hediyelerden geliyor. İzleyiciler gerçek parayla jeton satın alıyor ve bu jetonlarla yayıncılara hediye gönderiyor. Ancak izleyicinin cebinden çıkan parayla yayıncının hesabına geçen tutar aynı olmuyor, platform bu işlemlerden pay alıyor.

Slime akımıyla birlikte bir yayında bir gecede 3 milyon TL kazanıldığı iddia edildi. Yayını yapan çift ise bu rakamı yalanladı. Çiftin anlattığına göre yayında toplam 140 bin jeton toplandı ve bu da yaklaşık 25 bin 800 ile 27 bin 900 TL arasında bir gelire karşılık geldi. Slime malzemesine yaklaşık 16 bin 700 TL harcadıklarını söyleyen çiftin elinde vergi öncesi 9 ila 11 bin TL kaldı. Yayıncılara göre belirli bir seviyenin altındaki içerik üreticilerine 250 ila 270 jeton karşılığında yaklaşık 1 dolar ödeniyor.

Bir televizyon programında ise canlı yayın gelirlerinin yüzde 70'inin platforma ve vergilere gittiği, eski bir yarışmacının bu yayınlardan ayda 5-6 milyon lira kazandığı iddia edildi.

Kazançlar son günlerde başka bir nedenle de gündemde. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis gelirlerinin canlı yayın yapan fenomenler üzerinden aklandığı iddiasıyla soruşturma başlattı. 8 ilde yapılan operasyonda 11 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin yayıncılara bağış adı altında yüksek değerli sanal hediyeler gönderdiği, 14 şüphelinin son 6 yıllık MASAK incelemesinde 1 milyar 928 milyon liralık para hareketi tespit edildiği açıklandı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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