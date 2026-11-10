Önce Slime Sonra Halay, Şimdi de Sıra Gecesi! TikTok Yayınlarında Neler Oluyor?
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TikTok canlı yayınlarında akımlar birbirini kovalamaya devam ediyor. Önce slime yoğuran yayıncılar gündem oldu, ardından izleyicilerin gönderdiği hediyelerle halay ve horon çekilen yayınlar başladı. Şimdi sıra, sıra gecesi yayınlarına geldi.
Yayıncılar sıra gecesi havasında yayınlar açıyor, izleyiciler de hediye göndererek yayına katılıyor. Bazı yayınlar sanal zikir halkasına dönerken halay yayınları için özel bir yazılım bile geliştirildi. Sosyal medyada bu görüntüler kimini güldürdü, kimini şaşkına çevirdi. Yayınların arkasındaki para ise ayrı bir merak konusu oldu.
Akım kısa sürede yayıldı
Görenler şaşkınlığını gizleyemedi
Peki bu yayınlar ne kadar kazandırıyor?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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