Slime Yayınlarından Sonra TikTok'ta Horon ve Halay Yayınları Gündem Oldu
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TikTok'ta son günlerde slime yayınlarının yerini yeni bir akım aldı. Canlı yayınlarda horon tepiliyor, halay çekiliyor. İzleyiciler hediye gönderdikçe yayındaki halaya ya da horona katılıyor, horon başı olmak için jetonlarını harcıyor. Yayınları izleyenler deneyimlerini sosyal medyada paylaştı.
Bakın kimler ne demiş?
İki saattir horon tepen de var:
Kusura bakmayın, meşguller:
Horon başı olmanın da bir bedeli var:
Akım bambaşka yerlere de vardı:
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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