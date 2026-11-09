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Slime Yayınlarından Sonra TikTok'ta Horon ve Halay Yayınları Gündem Oldu

Slime Yayınlarından Sonra TikTok'ta Horon ve Halay Yayınları Gündem Oldu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.11.2026 - 14:15
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TikTok'ta son günlerde slime yayınlarının yerini yeni bir akım aldı. Canlı yayınlarda horon tepiliyor, halay çekiliyor. İzleyiciler hediye gönderdikçe yayındaki halaya ya da horona katılıyor, horon başı olmak için jetonlarını harcıyor. Yayınları izleyenler deneyimlerini sosyal medyada paylaştı. 

Bakın kimler ne demiş?

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Gündem olan paylaşım şöyleydi:

Hediye gönderen halaya katılabiliyor:

Katılmak isteyenler için davet de geldi:

Halaya müzik eksik olmadı:

Halayın ortasında bambaşka bir şarkı:

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Mesajlara geç dönmenin yeni bahanesi:

İki saattir horon tepen de var:

İki saattir horon tepen de var:
twitter.com

Kusura bakmayın, meşguller:

Kusura bakmayın, meşguller:
twitter.com

Horon başı olmanın da bir bedeli var:

Horon başı olmanın da bir bedeli var:
twitter.com

Akım bambaşka yerlere de vardı:

Akım bambaşka yerlere de vardı:
twitter.com

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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