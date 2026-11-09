Slime Yayınlarından Sonra TikTok'ta Horon ve Halay Yayınları Gündem Oldu

TikTok'ta son günlerde slime yayınlarının yerini yeni bir akım aldı. Canlı yayınlarda horon tepiliyor, halay çekiliyor. İzleyiciler hediye gönderdikçe yayındaki halaya ya da horona katılıyor, horon başı olmak için jetonlarını harcıyor. Yayınları izleyenler deneyimlerini sosyal medyada paylaştı.

Bakın kimler ne demiş?