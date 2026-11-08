Ağlamanın Bile Hafifletemediği Acılarını Paylaşan Kişiler Yürek Burktu

'...ve öldüğünü tam anlamadığım için içimde ona sarılmak için ani bir istek doğdu. İşte o an, onun ayaklarımın altında gömülü olduğunu idrak ettim. Seyahatte değildi, bu bir şaka değildi. O gün öldüğünü ve bir daha geri gelmeyeceğini anladım.

O kadar acıdı ki mezarının başında oturup hayatımda hiç ağlamadığım kadar ağlarken çığlık çığlığa kıvrandım. Ne kadar korkunç olduğunu hala hatırlıyorum. Ölüm haberini aldığım günden de, onu tabutun içinde gördüğüm günden de kötüydü.'