Uçak Biletine Parası Yetmeyince Kendini Tahta Bir Sandıkla Ülkesine Gönderdi

Gelecek vadeden bir cirit atıcısı olan Spiers, 1964 Tokyo Olimpiyatları'na katılmayı hedefliyordu. Bir sakatlıktan sonra toparlanmak için İngiltere'ye gitti. Olimpiyatlara yetişemeyeceği anlaşılınca dönüş bileti için havalimanında çalışmaya başladı. Ancak tüm birikimlerinin olduğu cüzdanı çalındı. Adelaide'de eşi ve kızı onu bekliyordu, kızının doğum günü de yaklaşıyordu.

Havalimanının ihracat kargo bölümünde çalışan Spiers, kargo ücretinin teslimatta ödenebildiğini biliyordu. 'Sürekli hayvanların gönderildiğini görüyordum. Onlar yapabiliyorsa ben de yapabilirim diye düşündüm' diyor. Arkadaşı John McSorley'ye 1,5 metreye 90 santimetreye 75 santimetre boyutlarında bir sandık yaptırdı. Sandığın iki ucu içeriden açılabiliyordu. Şüphe çekmesin diye üzerine boya yazıldı ve hayali bir ayakkabı şirketine adreslendi.