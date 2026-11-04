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Uçak Biletine Parası Yetmeyince Kendini Tahta Bir Sandıkla Ülkesine Gönderdi

Uçak Biletine Parası Yetmeyince Kendini Tahta Bir Sandıkla Ülkesine Gönderdi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.11.2026 - 19:06
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Avustralyalı atlet Reg Spiers, 1964'te Londra'da parasız kalınca ülkesine dönmek için sıra dışı bir yol buldu. Kendini tahta bir sandığa kapattı ve kargoyla Avustralya'ya gönderdi. Sandığın içinde üç gün süren yolculuk, Spiers'ı ülkesinde bir anda ünlü yaptı.

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Cüzdanı çalınınca kargo sandığına girmeye karar verdi

Cüzdanı çalınınca kargo sandığına girmeye karar verdi

Gelecek vadeden bir cirit atıcısı olan Spiers, 1964 Tokyo Olimpiyatları'na katılmayı hedefliyordu. Bir sakatlıktan sonra toparlanmak için İngiltere'ye gitti. Olimpiyatlara yetişemeyeceği anlaşılınca dönüş bileti için havalimanında çalışmaya başladı. Ancak tüm birikimlerinin olduğu cüzdanı çalındı. Adelaide'de eşi ve kızı onu bekliyordu, kızının doğum günü de yaklaşıyordu.

Havalimanının ihracat kargo bölümünde çalışan Spiers, kargo ücretinin teslimatta ödenebildiğini biliyordu. 'Sürekli hayvanların gönderildiğini görüyordum. Onlar yapabiliyorsa ben de yapabilirim diye düşündüm' diyor. Arkadaşı John McSorley'ye 1,5 metreye 90 santimetreye 75 santimetre boyutlarında bir sandık yaptırdı. Sandığın iki ucu içeriden açılabiliyordu. Şüphe çekmesin diye üzerine boya yazıldı ve hayali bir ayakkabı şirketine adreslendi.

Bombay'da saatlerce güneşin altında baş aşağı bekledi

Bombay'da saatlerce güneşin altında baş aşağı bekledi

Spiers sandığa konserve yiyecek, bir el feneri, battaniye, yastık ve iki plastik şişeyle girdi. Şişelerden biri su, diğeri tuvalet içindi. Sandık, Air India'nın Perth'e giden uçağına yüklendi. Spiers, uçak havalandığında sandıktan çıkıp bacaklarını esnetti. Bombay'daki aktarmada sandık dört saat boyunca güneşin altında baş aşağı bekletildi. Spiers sıcaktan bunalıp üzerindeki tüm kıyafetleri çıkardı.

Perth'e indiğinde kargo görevlilerinin aksanını duyunca evine döndüğünü anladı. Sandığın götürüldüğü depodan duvarda delik açarak çıktı, takım elbisesini giyip otostopla şehre gitti. Kızının doğum gününe yetişti ama eşini hikayesine inandırmakta zorlandı. Spiers'ın hayatta olup olmadığını merak eden McSorley basına haber verince olay Avustralya'da büyük ses getirdi. Havayolu şirketi de Spiers'dan kargo ücretini istemedi.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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