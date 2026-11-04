Uçak Biletine Parası Yetmeyince Kendini Tahta Bir Sandıkla Ülkesine Gönderdi
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Avustralyalı atlet Reg Spiers, 1964'te Londra'da parasız kalınca ülkesine dönmek için sıra dışı bir yol buldu. Kendini tahta bir sandığa kapattı ve kargoyla Avustralya'ya gönderdi. Sandığın içinde üç gün süren yolculuk, Spiers'ı ülkesinde bir anda ünlü yaptı.
Cüzdanı çalınınca kargo sandığına girmeye karar verdi
Bombay'da saatlerce güneşin altında baş aşağı bekledi
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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