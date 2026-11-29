Beraberlik tahminlerinden ayrılan Claude, ev sahibi ekibin sahasındaki performansına ve Galatasaray'daki eksiklere dayanarak şu yorumu yaptı:

'Beşiktaş'ın bu sezon Tüpraş Stadı'ndaki altı lig maçının tamamını kazanması bu derbide ev sahibini bir adım öne taşıyor. Galatasaray son beş lig maçını kazanarak sahaya lider çıkacak ve geçiş hücumlarıyla gol bulacak güce sahip. Yine de Leao ile Sallai'nin sakatlıkları ve Osimhen'in durumundaki belirsizlik sarı-kırmızılıların hücumdaki seçeneklerini daraltıyor. Orkun Kökçü'nün oyun kurulumu ile Vlahovic'in bitiriciliği son bölümde farkı yaratabilir. Tahminim Beşiktaş 2-1 Galatasaray.'