Beşiktaş Galatasaray Derbisinin Sonucunu Yapay Zekaya Sorduk: Tahminlerde İki Beraberlik Var
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Süper Lig'de 13. haftanın merakla beklenen karşılaşmasında Beşiktaş, Galatasaray'ı kendi sahasında ağırlayacak. İki ezeli rakibin puan tablosundaki yarışı sürerken derbinin nasıl sonuçlanacağı sorusu bu kez yapay zekaya yöneltildi. Gemini, ChatGPT ve Claude takımların son durumunu değerlendirerek birer skor tahmininde bulundu.
Derbi pazartesi saat 21.00'de oynanacak.
Gemini 2-2 beraberlik bekliyor.
ChatGPT de beraberlikte karar kıldı.
Claude galibiyeti Beşiktaş'a yazdı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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