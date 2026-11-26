Tartışmanın merkezindeki vücut noktalarını tek tek ele alan Taylor, gol anında Beşiktaşlı oyuncunun sağ dizinin ofsaytta kaldığını ve iptal kararının bu verilere dayandığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

'Bu pozisyonda K3'ün sağ kolu karar verme sürecinde dikkate alınmamaktadır. K5'in sağ dizi ise K3'ün koltuk altının alt hizasından daha ileride olduğu için değerlendirmede esas alınması gereken vücut referans noktasıdır. Bu veriler, B28'in sağ dizinin ofsayt pozisyonunda olduğunu göstermektedir. Oyuncu topa dokunarak gol attığı için oyuna müdahale edilerek ofsayt ihlalinde bulunmaktadır.'