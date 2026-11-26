MHK Başkanı Taylor Vlahovic'in İptal Edilen Golü İle Galatasaray'ın Golünü Yorumladı
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Merkez Hakem Kurulu Başkanı Anthony Taylor, Süper Lig'de çok konuşulan iki ofsayt pozisyonunu değerlendirdi. Taylor, Beşiktaş'ın Konyaspor karşısında sayılmayan Vlahovic golüne ve Galatasaray'ın Samsunspor'a attığı ilk gole ayrı ayrı yanıt verdi. MHK Başkanı'nın açıklamaları iki pozisyon üzerindeki tartışmaları daha da alevlendirdi.
Vlahovic'in golü ofsayta takıldı.
Sistem her oyuncuda 29 noktayı izliyor.
Taylor ofsayt kararını doğru buldu.
Galatasaray'ın ilk golü de mercek altındaydı.
Taylor VAR müdahalesi beklendiğini söyledi.
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