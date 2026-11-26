Güncellemeyi OpenAI'ın ürün lideri Thibault 'Tibo' Sottiaux, X hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Sottiaux'nun aktardığına göre yeni arayüz şimdilik yalnızca az sayıda Pro abonesinde görünüyor. Şirket, değişikliği daha önce kullanıcılarına gönderdiği bir e-postayla da haber vermişti.

Şimdiye kadar ayrı ayrı ilerleyen iki bölüm, yeni sistemde ChatGPT genelinde tek bir kullanım sayacına bağlanıyor. Yani kullanıcı ister günlük bir soru sorsun ister kapsamlı bir iş görevi başlatsın, harcadığı hak aynı havuzdan düşecek. Sohbetten işe geçerken sekme değiştirme zorunluluğunun ortadan kalkması ise güncellemenin en görünür kolaylığı olarak öne çıkıyor.

TechCrunch'a açıklama yapan bir OpenAI sözcüsü, kullanıcıların büyük çoğunluğunun daha sık limit sıfırlamasıyla karşılaşmasını beklemediklerini söyledi. Ancak sözcü, ChatGPT'yi en yoğun kullanan küçük bir kesimin kotasını eskisinden daha erken doldurabileceğini de saklamadı.