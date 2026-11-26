ChatGPT'de Yeni Dönem: Bazı Abonelerin Limiti Daha Erken Bitebilir
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OpenAI, ChatGPT'nin sohbet odaklı Chat bölümüyle iş odaklı Work bölümünü tek bir arayüzde birleştiren güncellemeyi sınırlı sayıda Pro abonesine açmaya başladı. Yeni düzende iki bölüm aynı kullanım limitini paylaşacak. Şirket, en yoğun kullanıcıların bir kısmının limitine eskisinden daha erken ulaşabileceğini kabul etti.
Chat ve Work artık aynı kotadan harcayacak.
Instant modeli sınırsız kalıyor, yeni limitler aralıkta yaygınlaşacak.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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