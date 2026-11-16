İlişkilerde Yeni Üçüncü Kişi ChatGPT: Çiftler Kavgadan Sonra Birbirine Değil Chatbot'a Danışıyor

Cherry, Austin, Miami ve San Francisco gibi şehirlerde üst düzey yöneticilerle çalışıyor. Partnerlerin yapay zekayı tarafsız bir hakem gibi gördüğünü belirten Cherry, bu yaklaşımı 'Bize ne yapacağımızı söyle, biz yaparız' cümlesiyle özetliyor.

Londralı psikoterapist Vicky Reynal ise sorunun başka yerde başladığını düşünüyor: 'Ona insani özellikler yüklüyoruz, daha önce bunu yapmıyorduk.' Reynal'a göre yakınlık, gündelik hayatın küçük anlarında insanlar arasında kurulan bağdan doğuyor. Yazılım geliştiricisi Khalid Tawhid ise kız arkadaşına göndereceği mesajları Claude'a okutup 'savunmacılık, saldırganlık ve kırgınlık katmanlarını' ayıkladığını söylüyor.