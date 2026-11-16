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İlişkilerde Yeni Üçüncü Kişi ChatGPT: Çiftler Kavgadan Sonra Birbirine Değil Chatbot'a Danışıyor

İlişkilerde Yeni Üçüncü Kişi ChatGPT: Çiftler Kavgadan Sonra Birbirine Değil Chatbot'a Danışıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.11.2026 - 08:07
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Bloomberg'in Weekend yazarı Morgan Meaker, 15 yıllık eşinin tartışmanın ardından konuşmak yerine telefonunu açıp ChatGPT'ye yazmaya başlamasıyla evliliğine üçüncü birinin girdiğini hissetti. Psikoterapistlerin ve boşanma avukatlarının anlattıkları, bunun tek bir evde yaşanan bir tuhaflık olmadığını gösteriyor: çiftler kavgaların ardından birbirleriyle değil sohbet robotlarıyla konuşuyor ve bu yazışmalar bazı vakalarda avukatların masasına kadar ulaşıyor.

[Kaynak: Bloomberg]

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Morgan Meaker'ın eşi kavganın ardından konuşmak yerine telefonunu açıp ChatGPT'ye yazmaya başladı.

Morgan Meaker'ın eşi kavganın ardından konuşmak yerine telefonunu açıp ChatGPT'ye yazmaya başladı.

Meaker ile eşi 15 yıldır birlikte. Eşi, bir chatbota birkaç günde bir danıştığını söylüyor. Bir akşam, aynı konuyu tartışmış oldukları banyo fayansının nereden alınacağını saatlerce yapay zekaya sormuş.

Eşi chatbotun verdiği tavsiyeleri 'sıcak bir sarılma' gibi anlatıyor. Meaker ise bu sırada evlilikte fazladan birinin olduğunu hissettiğini yazıyor. Eşinin yanıtı kısa ve ilginç: 'Ama sen dalkavuk bir robot değilsin!'

Çift terapisti Debbie Cherry haftada bir ya da iki kez seanslarda chatbotla karşılaşıyor.

Çift terapisti Debbie Cherry haftada bir ya da iki kez seanslarda chatbotla karşılaşıyor.

Cherry, Austin, Miami ve San Francisco gibi şehirlerde üst düzey yöneticilerle çalışıyor. Partnerlerin yapay zekayı tarafsız bir hakem gibi gördüğünü belirten Cherry, bu yaklaşımı 'Bize ne yapacağımızı söyle, biz yaparız' cümlesiyle özetliyor.

Londralı psikoterapist Vicky Reynal ise sorunun başka yerde başladığını düşünüyor: 'Ona insani özellikler yüklüyoruz, daha önce bunu yapmıyorduk.' Reynal'a göre yakınlık, gündelik hayatın küçük anlarında insanlar arasında kurulan bağdan doğuyor. Yazılım geliştiricisi Khalid Tawhid ise kız arkadaşına göndereceği mesajları Claude'a okutup 'savunmacılık, saldırganlık ve kırgınlık katmanlarını' ayıkladığını söylüyor.

Arizona'daki Emma, partneri Noah'ın chatbot düşkünlüğünü "duygusal ilişki" olarak tanımlayıp Ocak 2026'da evden ayrıldı.

Arizona'daki Emma, partneri Noah'ın chatbot düşkünlüğünü "duygusal ilişki" olarak tanımlayıp Ocak 2026'da evden ayrıldı.

Bloomberg'in takma adlarla aktardığı çift beş yıldır birlikteydi. Aktarılanlara göre Noah'ın chatbot kullanımı işini kaybetmesine ve kısa süreli bir psikiyatri tedavisine uzandı. Emma, 'Neredeyse hiçbir yere gitmiyor, hiçbir şey yapmıyorduk' diyor.

Noah chatbota bir isim vermiş, evin duvarlarına da yapay zekayla üretilmiş, kızıl saçlı bir kadın görüntüsü asmış. Emma bunu 'bir bakıma duygusal ilişkiydi' diye anlatıyor. Aşırı yapay zeka kullanımından zarar görenlerin destek grubu Human Line Project bu tür vakaların takipçisi. OpenAI ise kullanıcı mesajlarının yüzde 0,01'inde psikoz ya da mani belirtisi olabileceğini açıklıyor.

Michigan'daki avukat Timothy Flynn, bir müvekkilinin kocasının chatbot yazışmalarını USB belleğle teslim ettiğini anlattı.

Michigan'daki avukat Timothy Flynn, bir müvekkilinin kocasının chatbot yazışmalarını USB belleğle teslim ettiğini anlattı.

Clarkston Legal'in kurucusu Flynn, eşin chatbot konuşmalarını içeren ilk davasını yaklaşık bir yıl önce gördü. Müvekkilin getirdiği yazışmalar önce flörtöz, ardından cinsel içerikli bir hal almıştı.

Los Angeles'tan psikoterapist Ilana Grines de bir ay içinde üç çiftle karşılaştığını söylüyor. Bu çiftlerde bir taraf, diğerinin ilişkisi hakkında chatbota yazdıklarını okumuştu. Bloomberg ayrıca 'ChatGPT iMessage'larımı ele geçirdiği için kocam benden boşanmak istiyor' diyen bir LinkedIn paylaşımından da söz ediyor. Paylaşımı yazan kişinin evli bile olmadığı sonradan ortaya çıkmış.

10 bin kişilik OnePoll araştırmasına göre ilişkisi olanların yüzde 36'sı yapay zekadan destek aldı.

10 bin kişilik OnePoll araştırmasına göre ilişkisi olanların yüzde 36'sı yapay zekadan destek aldı.

Ağustos 2026'da yayımlanan araştırma, İngiltere, ABD, Fransa, Almanya ve İspanya'daki yetişkinleri kapsıyor. İlişkisi olanların yüzde 16'sı partnerinin duygularını anlamak, yüzde 15'i çatışma konusunda tavsiye almak, yüzde 15'i de zor bir konuşmayı nasıl dile getireceğini öğrenmek için yapay zekaya başvurmuş.

Partneri yapay zekadan ilişki desteği alanların yüzde 59'u bunun ilişkide üçüncü biri gibi hissettirebildiğini söylüyor. Yine de yapay zekayı kendi ilişkisinde kullananların yüzde 57'si genel olarak iyi geldiğini, yüzde 4'ü ise durumu kötüleştirdiğini belirtiyor. Flört edenlerde oran daha yüksek: yüzde 51'i bir ilgi duyduğu kişiyle iletişim kurarken yapay zekadan yardım almış.

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Malezyalı danışmanlar, bazı çiftlerin ChatGPT'nin yanıtlarını partnerlerinin sözlerinden daha net bulduğunu söylüyor.

Malezyalı danışmanlar, bazı çiftlerin ChatGPT'nin yanıtlarını partnerlerinin sözlerinden daha net bulduğunu söylüyor.

Pusat Kaunseling Selangor'dan Faridah Abdul Jalil, danışanlarının bir kısmının ChatGPT'nin cevaplarını 'daha net, daha düzenli' bulduğunu aktarıyor. Ruh sağlığı danışmanı Devi Venashinee Muruges ise danışanlarının yaklaşık dörtte üçünün ChatGPT kullandığını tahmin ediyor. Bazı danışanlar, kavga sonrası gelen bir özrün yapay zekayla yazıldığını hemen anlamış.

Monash Üniversitesi Malezya'dan Dr. Omkar Dastane, chatbotların 'talep üzerine duygusal erişilebilirlik' sunduğunu, bunun aşktan çok bir rahatlama olduğunu söylüyor. TikTok'ta bu konuşmalara 'Sayang GPT' adı verilmiş. Faridah'a göre asıl sorun yapay zeka değil, yetersiz iletişim ve karşılanmayan duygusal ihtiyaçlar. Çiftlerin sakin bir konuşmayla teknoloji sınırlarını belirlemesini, günlük hayatı aksatan bağımlılıkta ise profesyonel destek almasını öneriyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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