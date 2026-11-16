İlişkilerde Yeni Üçüncü Kişi ChatGPT: Çiftler Kavgadan Sonra Birbirine Değil Chatbot'a Danışıyor
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Bloomberg'in Weekend yazarı Morgan Meaker, 15 yıllık eşinin tartışmanın ardından konuşmak yerine telefonunu açıp ChatGPT'ye yazmaya başlamasıyla evliliğine üçüncü birinin girdiğini hissetti. Psikoterapistlerin ve boşanma avukatlarının anlattıkları, bunun tek bir evde yaşanan bir tuhaflık olmadığını gösteriyor: çiftler kavgaların ardından birbirleriyle değil sohbet robotlarıyla konuşuyor ve bu yazışmalar bazı vakalarda avukatların masasına kadar ulaşıyor.
[Kaynak: Bloomberg]
Morgan Meaker'ın eşi kavganın ardından konuşmak yerine telefonunu açıp ChatGPT'ye yazmaya başladı.
Çift terapisti Debbie Cherry haftada bir ya da iki kez seanslarda chatbotla karşılaşıyor.
Arizona'daki Emma, partneri Noah'ın chatbot düşkünlüğünü "duygusal ilişki" olarak tanımlayıp Ocak 2026'da evden ayrıldı.
Michigan'daki avukat Timothy Flynn, bir müvekkilinin kocasının chatbot yazışmalarını USB belleğle teslim ettiğini anlattı.
10 bin kişilik OnePoll araştırmasına göre ilişkisi olanların yüzde 36'sı yapay zekadan destek aldı.
Malezyalı danışmanlar, bazı çiftlerin ChatGPT'nin yanıtlarını partnerlerinin sözlerinden daha net bulduğunu söylüyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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