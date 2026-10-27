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Ödev de İş de Geride Kaldı: Okurların Yapay Zekayı En Çok Kullandığı Alan Belli Oldu

Ödev de İş de Geride Kaldı: Okurların Yapay Zekayı En Çok Kullandığı Alan Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
27.10.2026 - 19:58
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Yapay zeka araçları kısa sürede günlük hayatın bir parçası haline geldi. Onedio'nun 22-27 Ekim tarihleri arasında düzenlediği 'Yapay zekayı en çok ne için kullanıyorsun?' anketine 2.700 kişi katıldı. Okurların yarısına yakını aynı cevabı verirken, her 8 kişiden biri yapay zekayı hiç kullanmadığını söyledi.

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Okurların yüzde 45'i yapay zekayı araştırmak ve öğrenmek için kullanıyor.

Okurların yüzde 45'i yapay zekayı araştırmak ve öğrenmek için kullanıyor.

Ankette en çok oyu 1.214 kişiyle 'Bir şeyi araştırmak ve öğrenmek' seçeneği aldı. Katılımcıların yüzde 45'i, yapay zekayı daha çok merak ettiği konularda bilgi edinmek için kullandığını söyledi.

Bu sonuç, yapay zekanın günlük hayatta arama motorlarına benzer bir rol üstlenmeye başladığını da gösteriyor. TÜİK'in 2026 verilerine göre Türkiye'de 16-74 yaş grubunda üretken yapay zeka kullananların oranı bir yılda yüzde 19,2'den yüzde 37,6'ya çıktı. Kullanım en çok, yüzde 64,9 ile 16-24 yaş grubunda görüldü.

İş ve ödev ikinci sırada, her 8 kişiden biri hiç kullanmıyor.

İş ve ödev ikinci sırada, her 8 kişiden biri hiç kullanmıyor.

İkinci sırada 628 oy ve yüzde 23,3'lük payla 'İş ve ödev' seçeneği yer aldı. TÜİK verileri de benzer bir tabloya işaret ediyor. Yapay zeka kullananların yüzde 37,3'ü mesleki amaçlarla, yüzde 32,6'sı ise örgün eğitim için bu araçlara başvuruyor.

Üçüncü sırada ise 335 oyla (yüzde 12,4) 'Hiç kullanmıyorum' diyenler var. Yani ankete katılan yaklaşık her 8 kişiden biri, yapay zeka araçlarına henüz hiç başvurmuyor.

Görsel oluşturmak için kullananlar 154 kişide (yüzde 5,7) kalırken, mesaj ve e-posta yazdırmak için kullananların sayısı 116 (yüzde 4,3) oldu.

Her 13 kişiden biri yapay zekaya sağlık danışıyor, uzmanlar uyarıyor.

Her 13 kişiden biri yapay zekaya sağlık danışıyor, uzmanlar uyarıyor.

Ankette dikkat çeken bir diğer sonuç ise sağlıkla ilgili. 205 kişi (yüzde 7,6), yapay zekayı en çok 'Sağlık ve dert danışmak' için kullandığını söyledi. İlişki için tavsiye almak isteyenler ise 48 kişide (yüzde 1,8) kaldı.

Uzmanlar bu konuda dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Anadolu Ajansı'na konuşan İstanbul Medipol Üniversitesi'nden Prof. Dr. Recep Öztürk, yapay zekanın yalnızca bir 'ön değerlendirme aracı' olabileceğini; tanı koyamayacağını, tedavi ve ilaç öneremeyeceğini belirtiyor.

Öztürk'e göre en büyük tehlike, yapay zekadan alınan bilgiyi kesin doğru kabul edip profesyonel yardım almayı ertelemek.

"Yapay zekayı en çok ne için kullanıyorsun?" anketinden tam sonuçlar👇🏻

"Yapay zekayı en çok ne için kullanıyorsun?" anketinden tam sonuçlar👇🏻

1. Bir şeyi araştırmak ve öğrenmek / 1.214 oy

2. İş ve ödev / 628 oy

3. Hiç kullanmıyorum / 335 oy

4. Sağlık ve dert danışmak / 205 oy

5. Görsel oluşturmak / 154 oy

6. Mesaj ve e-posta yazdırmak / 116 oy

7. İlişki için tavsiye almak / 48 oy

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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