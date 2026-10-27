Ödev de İş de Geride Kaldı: Okurların Yapay Zekayı En Çok Kullandığı Alan Belli Oldu

Ankette en çok oyu 1.214 kişiyle 'Bir şeyi araştırmak ve öğrenmek' seçeneği aldı. Katılımcıların yüzde 45'i, yapay zekayı daha çok merak ettiği konularda bilgi edinmek için kullandığını söyledi.

Bu sonuç, yapay zekanın günlük hayatta arama motorlarına benzer bir rol üstlenmeye başladığını da gösteriyor. TÜİK'in 2026 verilerine göre Türkiye'de 16-74 yaş grubunda üretken yapay zeka kullananların oranı bir yılda yüzde 19,2'den yüzde 37,6'ya çıktı. Kullanım en çok, yüzde 64,9 ile 16-24 yaş grubunda görüldü.