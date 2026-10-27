Ödev de İş de Geride Kaldı: Okurların Yapay Zekayı En Çok Kullandığı Alan Belli Oldu
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Yapay zeka araçları kısa sürede günlük hayatın bir parçası haline geldi. Onedio'nun 22-27 Ekim tarihleri arasında düzenlediği 'Yapay zekayı en çok ne için kullanıyorsun?' anketine 2.700 kişi katıldı. Okurların yarısına yakını aynı cevabı verirken, her 8 kişiden biri yapay zekayı hiç kullanmadığını söyledi.
Okurların yüzde 45'i yapay zekayı araştırmak ve öğrenmek için kullanıyor.
İş ve ödev ikinci sırada, her 8 kişiden biri hiç kullanmıyor.
Her 13 kişiden biri yapay zekaya sağlık danışıyor, uzmanlar uyarıyor.
"Yapay zekayı en çok ne için kullanıyorsun?" anketinden tam sonuçlar👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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