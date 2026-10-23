Microsoft'un Yapay Zekası Geçmiş Vakalarda Hekimlerden 2,3 Kat Daha Doğru Tanı Koydu
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Microsoft'un geliştirdiği yapay zeka destekli teşhis sistemi MAI-DxO, geçmiş tıbbi vakalar üzerinde yapılan testlerde hekimlerin sonuçlarına göre 2,3 kat daha yüksek tanı doğruluğuna ulaştı. Araştırmanın ayrıntıları Science dergisinde yayımlandı. Çalışma, simülasyon ortamında değerlendirilen geçmiş vakalara dayanıyor.
Microsoft'un teşhis sistemi hekimlerin önüne geçti.
304 karmaşık vaka incelendi.
Araştırmada gerçek hekim yer almadı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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