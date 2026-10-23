Microsoft'un Yapay Zekası Geçmiş Vakalarda Hekimlerden 2,3 Kat Daha Doğru Tanı Koydu

The New England Journal of Medicine dergisinde yayımlanan 304 karmaşık vaka, yapay zeka ajanları tarafından incelendi. MAI-DxO, vakaları değerlendirirken kitap ya da internet gibi açık kaynaklardan yararlanan doktorlara kıyasla yaklaşık 2,3 kat fazla doğru tanı koydu. Dış kaynaklara başvurmadan tanı koymaya çalışan doktorlarla karşılaştırıldığında ise sistem yaklaşık 3,7 kat daha başarılı sonuç verdi.