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Microsoft'un Yapay Zekası Geçmiş Vakalarda Hekimlerden 2,3 Kat Daha Doğru Tanı Koydu

Microsoft'un Yapay Zekası Geçmiş Vakalarda Hekimlerden 2,3 Kat Daha Doğru Tanı Koydu

Yapay Zeka
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
23.10.2026 - 23:13
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Microsoft'un geliştirdiği yapay zeka destekli teşhis sistemi MAI-DxO, geçmiş tıbbi vakalar üzerinde yapılan testlerde hekimlerin sonuçlarına göre 2,3 kat daha yüksek tanı doğruluğuna ulaştı. Araştırmanın ayrıntıları Science dergisinde yayımlandı. Çalışma, simülasyon ortamında değerlendirilen geçmiş vakalara dayanıyor.

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Microsoft'un teşhis sistemi hekimlerin önüne geçti.

Microsoft'un teşhis sistemi hekimlerin önüne geçti.

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'un yürüttüğü araştırmada, şirketin yapay zeka destekli teşhis sistemi MAI-DxO'nun geçmiş vaka verilerindeki hekim sonuçlarına kıyasla 2,3 kat daha yüksek tanı doğruluğuna ulaştığı belirlendi. Microsoft'tan yapılan açıklamaya göre sistemin performansı, doktorların geçmiş vakalara ilişkin sonuçlarıyla karşılaştırıldı.

304 karmaşık vaka incelendi.

304 karmaşık vaka incelendi.

The New England Journal of Medicine dergisinde yayımlanan 304 karmaşık vaka, yapay zeka ajanları tarafından incelendi. MAI-DxO, vakaları değerlendirirken kitap ya da internet gibi açık kaynaklardan yararlanan doktorlara kıyasla yaklaşık 2,3 kat fazla doğru tanı koydu. Dış kaynaklara başvurmadan tanı koymaya çalışan doktorlarla karşılaştırıldığında ise sistem yaklaşık 3,7 kat daha başarılı sonuç verdi.

Araştırmada gerçek hekim yer almadı.

Araştırmada gerçek hekim yer almadı.

Araştırmanın ayrıntıları Science dergisinde yayımlandı. Çalışma, simülasyon ortamında değerlendirilen geçmiş tıbbi vakalara dayanıyor ve karşılaştırmada gerçek hekimler yer almadı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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