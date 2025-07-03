Microsoft Doktorlardan Dört Kat Daha Başarılı Yapay Zeka Tıbbi Teşhis Aracı Geliştirdi
Yapay zeka artık sağlık alanında da sınırları zorluyor. Microsoft’un geliştirdiği yeni bir tıbbi yapay zeka aracı, doktorlara kıyasla çok daha hızlı ve doğru teşhisler koymayı başardı. Üstelik başarı oranı sadece biraz daha yüksek değil, tam dört kat fazla. Microsoft, bu aracın gelecekte sağlık sistemlerini kökten değiştirebileceğini düşünüyor. Ancak henüz klinik kullanım için erken olduğunu da kabul ediyor. Buna rağmen araştırmanın ortaya koyduğu sonuçlar oldukça çarpıcı.
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Microsoft, AI Diagnostic Orchestrator adını verdiği teşhis aracıyla tıp dünyasında ses getirdi.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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valla çok yakındır doktora gerek kalmayacak. bir sonra ki aşamada cerrahlar olacak