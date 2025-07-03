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Microsoft Doktorlardan Dört Kat Daha Başarılı Yapay Zeka Tıbbi Teşhis Aracı Geliştirdi

Microsoft Doktorlardan Dört Kat Daha Başarılı Yapay Zeka Tıbbi Teşhis Aracı Geliştirdi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
03.07.2025 - 15:16

Yapay zeka artık sağlık alanında da sınırları zorluyor. Microsoft’un geliştirdiği yeni bir tıbbi yapay zeka aracı, doktorlara kıyasla çok daha hızlı ve doğru teşhisler koymayı başardı. Üstelik başarı oranı sadece biraz daha yüksek değil, tam dört kat fazla. Microsoft, bu aracın gelecekte sağlık sistemlerini kökten değiştirebileceğini düşünüyor. Ancak henüz klinik kullanım için erken olduğunu da kabul ediyor. Buna rağmen araştırmanın ortaya koyduğu sonuçlar oldukça çarpıcı.

Kaynak 1, Kaynak 2

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Microsoft, AI Diagnostic Orchestrator adını verdiği teşhis aracıyla tıp dünyasında ses getirdi.

Microsoft, AI Diagnostic Orchestrator adını verdiği teşhis aracıyla tıp dünyasında ses getirdi.

Sistem, New England Journal of Medicine’de yer alan karmaşık vakaların yüzde 85’ini doğru teşhis etti. Aynı vakalarda deneyimli doktorlar yüzde 20 başarı oranında kaldı. Microsoft, yapay zekanın farklı uzmanlık alanlarını eş zamanlı yöneterek doktorlardan daha kapsamlı bir analiz gerçekleştirdiğini açıkladı. Özellikle çok aşamalı teşhislerde hızlı karar alabilmesi dikkat çekti.

Yapay zeka, vaka çözüm süreçlerinde gereksiz testleri daha az önererek daha düşük maliyetli sonuçlar sundu. Şirket, geliştirdikleri modelin OpenAI, Meta, Anthropic ve Google gibi farklı yapay zeka sistemleriyle test edildiğini duyurdu. En yüksek başarı OpenAI’nin gelişmiş o3 modeliyle elde edildi. Sistem, vaka adımlarını bir doktor gibi sıralı biçimde çözümleyerek sonuçlara ulaştı.

Microsoft AI Başkanı Mustafa Suleyman, geliştirilen sistemin tıbbi süper zekaya ulaşmada önemli bir kilometre taşı olduğunu vurguladı.

Microsoft AI Başkanı Mustafa Suleyman, geliştirilen sistemin tıbbi süper zekaya ulaşmada önemli bir kilometre taşı olduğunu vurguladı.

Suleyman, önümüzdeki 5-10 yıl içinde yapay zeka destekli teşhis araçlarının neredeyse hatasız çalışabileceğini öngördü. Bu sistemin sağlık sektöründe ciddi bir yükü hafifletebileceği ve hasta yönetiminde yeni bir dönemi başlatabileceği belirtiliyor.

Microsoft, sistemin hasta ile birebir iletişim ve psikolojik destek gibi insani yönleri henüz karşılayamadığını da açıkça ifade etti. Yapay zekanın, doktorların yerini almak yerine onları destekleyen bir araç olarak kullanılması gerektiği vurgulandı. Şirket, tıp eğitiminde ezber odaklı sınavların yapay zeka başarısını olduğundan daha yüksek gösterebileceğini ve tıbbi karar verme yetkinliklerinin daha kapsamlı değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Microsoft, yeni yapay zeka teşhis aracının henüz gerçek hastalar üzerinde kullanılmadığını açıkladı. Geliştirilen sistemin yalnızca vaka simülasyonlarında test edildiği ve klinik ortamda denenmeden uygulanmasının riskli olacağı belirtildi.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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lilithtrinity

valla çok yakındır doktora gerek kalmayacak. bir sonra ki aşamada cerrahlar olacak