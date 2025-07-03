Microsoft Doktorlardan Dört Kat Daha Başarılı Yapay Zeka Tıbbi Teşhis Aracı Geliştirdi

Yapay zeka artık sağlık alanında da sınırları zorluyor. Microsoft’un geliştirdiği yeni bir tıbbi yapay zeka aracı, doktorlara kıyasla çok daha hızlı ve doğru teşhisler koymayı başardı. Üstelik başarı oranı sadece biraz daha yüksek değil, tam dört kat fazla. Microsoft, bu aracın gelecekte sağlık sistemlerini kökten değiştirebileceğini düşünüyor. Ancak henüz klinik kullanım için erken olduğunu da kabul ediyor. Buna rağmen araştırmanın ortaya koyduğu sonuçlar oldukça çarpıcı.

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