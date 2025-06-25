X-Ray’den Geçerken Neden Bilgisayar ve Telefonlarımızı Çıkarmamız İsteniyor?
Havalimanları, AVM’ler, adliyeler ve sınav salonları gibi yerlerde X-Ray cihazlarından geçerken elektronik eşyalarımızı çıkarmamız istenir. Genelde hızlıca çıkarıp tepsiye koyarız ama çoğu zaman bunun nedenini sorgulamayız. Aslında bu kuralın altında güvenlik ve teknik bir zorunluluk yatar. Özellikle büyük elektronik cihazlar, tarama sırasında güvenlik risklerini gizleyebilir. Gelin bakalım...
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Güvenlik kontrolleri, geçmişte yaşanan terör olayları ve güvenlik ihlallerinden sonra daha da sıkılaştırıldı.
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İyi de X-Ray cihazları bilgisayarları çantadayken neden göremiyor?
Peki X-Ray cihazları elektronik aletlere zarar verir mi?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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