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X-Ray’den Geçerken Neden Bilgisayar ve Telefonlarımızı Çıkarmamız İsteniyor?

X-Ray’den Geçerken Neden Bilgisayar ve Telefonlarımızı Çıkarmamız İsteniyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.06.2025 - 23:32

Havalimanları, AVM’ler, adliyeler ve sınav salonları gibi yerlerde X-Ray cihazlarından geçerken elektronik eşyalarımızı çıkarmamız istenir. Genelde hızlıca çıkarıp tepsiye koyarız ama çoğu zaman bunun nedenini sorgulamayız. Aslında bu kuralın altında güvenlik ve teknik bir zorunluluk yatar. Özellikle büyük elektronik cihazlar, tarama sırasında güvenlik risklerini gizleyebilir. Gelin bakalım...

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Güvenlik kontrolleri, geçmişte yaşanan terör olayları ve güvenlik ihlallerinden sonra daha da sıkılaştırıldı.

Güvenlik kontrolleri, geçmişte yaşanan terör olayları ve güvenlik ihlallerinden sonra daha da sıkılaştırıldı.

Çantalarda veya kişisel eşyalarda tehlikeli materyallerin gizlenme riski oldukça yüksek. Özellikle yoğun yapıya sahip elektronik cihazlar arka planda küçük nesneleri kolayca saklayabiliyor. Bu da tarama sürecini riske sokuyor. 

Telefon, bilgisayar, tablet ve şarj aletleri çantanın içinde kalırsa, cihazlar net bir şekilde görüntülenemiyor ve arkalarında kalan detaylar gözden kaçabiliyor. Güvenlik görevlilerinin çantayı tamamen açarak fiziksel arama yapması bu yüzden sık sık gündeme geliyor. Cihazların baştan çıkarılması, tarama sürecini hem hızlandırıyor hem de görüntülerin doğru okunmasını sağlıyor.

İyi de X-Ray cihazları bilgisayarları çantadayken neden göremiyor?

İyi de X-Ray cihazları bilgisayarları çantadayken neden göremiyor?

Bilgisayar, tablet ve benzeri cihazlar içerdikleri metal ve kalın pil yapılarıyla X-ışınlarını bloke edebiliyor. Cihazlar çantanın içinde kaldığında, hem kendi hacmi hem de arkalarındaki eşyalar tamamen perdeleme yapıyor ve görüntünün bir kısmı kapanıyor.

Ekranda karanlık alanlar oluştuğunda, güvenlik personeli çantanın içindeki potansiyel riskleri fark edemiyor. Cihazlar çıkarıldığında ise iç yapıları çok daha net bir şekilde incelenebiliyor. Hatta şüpheli bir durumda, bilgisayarın çalışır durumda olduğunu göstermek için cihazı açmanız istenebiliyor. Çünkü bazı kişiler cihaz içini tehlikeli materyallerle doldurup yüzeyde yalnızca bir kapak görüntüsü bırakabiliyor.

Peki X-Ray cihazları elektronik aletlere zarar verir mi?

Peki X-Ray cihazları elektronik aletlere zarar verir mi?

Birçok kişi X-Ray cihazlarının elektronik cihazlara zarar vereceğini düşünüyor. Oysa X-Ray cihazlarında kullanılan ışınlar iyonize radyasyon içeriyor olsa da enerji seviyeleri oldukça düşük. Telefon, bilgisayar ve harici diskler bu ışınlardan etkilenmiyor. Cihazların hafızasında ya da donanımında herhangi bir bozulma oluşmuyor çünkü X-Ray cihazları manyetik değil, ışık temelli çalışıyor.

Sabit diskler, SSD’ler, hafıza kartları ve USB bellekler de aynı şekilde zarar görmüyor. Fotoğraf filmlerinde olabilecek ışık hassasiyeti, modern elektronik cihazlarda söz konusu değil. X-Ray cihazları yalnızca görüntüleme amacıyla kullanılıyor, kalıcı bir iz ya da arıza yaratmıyor. Cihazları çıkarmamızın nedeni onları korumak değil, güvenlik görevlilerinin çantanın içini net bir şekilde incelemesini sağlamak.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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