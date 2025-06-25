X-Ray’den Geçerken Neden Bilgisayar ve Telefonlarımızı Çıkarmamız İsteniyor?

Bilgisayar, tablet ve benzeri cihazlar içerdikleri metal ve kalın pil yapılarıyla X-ışınlarını bloke edebiliyor. Cihazlar çantanın içinde kaldığında, hem kendi hacmi hem de arkalarındaki eşyalar tamamen perdeleme yapıyor ve görüntünün bir kısmı kapanıyor.

Ekranda karanlık alanlar oluştuğunda, güvenlik personeli çantanın içindeki potansiyel riskleri fark edemiyor. Cihazlar çıkarıldığında ise iç yapıları çok daha net bir şekilde incelenebiliyor. Hatta şüpheli bir durumda, bilgisayarın çalışır durumda olduğunu göstermek için cihazı açmanız istenebiliyor. Çünkü bazı kişiler cihaz içini tehlikeli materyallerle doldurup yüzeyde yalnızca bir kapak görüntüsü bırakabiliyor.