MacBook’larda Işıklı Apple Logosu Neden Artık Yok?

Bu model, 13.1 mm kalınlığıyla o zamana kadarki en ince Apple dizüstü bilgisayarıydı. Ancak bu incelik beraberinde bazı teknik kısıtlamaları da getirdi. Klavye mekanizmasından ekran kalınlığına kadar her şey yeniden tasarlandı.

Bu değişikliklerden biri de yıllardır alışık olduğumuz ışıklı Apple logosunun kaldırılmasıydı. Çünkü bu logo aslında ekran arkasındaki ışığın dışarı sızmasıyla parlıyordu.