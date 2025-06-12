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MacBook’larda Işıklı Apple Logosu Neden Artık Yok?

MacBook’larda Işıklı Apple Logosu Neden Artık Yok?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.06.2025 - 17:18

Eskiden MacBook kapağını açınca ışıldayan o Apple logosunu hatırlıyor musunuz? Artık yeni modellerde bu detay yer almıyor. Apple severler için bu değişiklik epey dikkat çekici oldu. Çünkü ışıklı logo, bir dönemin simgesiydi. Şimdi ise yerini sade bir metal yüzeye bıraktı. Sahiden, neden? Gelin bakalım!

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Apple, 2015 yılında 12 inçlik MacBook’u tanıttığında yepyeni bir tasarım anlayışı sunmuştu.

Apple, 2015 yılında 12 inçlik MacBook’u tanıttığında yepyeni bir tasarım anlayışı sunmuştu.

Bu model, 13.1 mm kalınlığıyla o zamana kadarki en ince Apple dizüstü bilgisayarıydı. Ancak bu incelik beraberinde bazı teknik kısıtlamaları da getirdi. Klavye mekanizmasından ekran kalınlığına kadar her şey yeniden tasarlandı.

Bu değişikliklerden biri de yıllardır alışık olduğumuz ışıklı Apple logosunun kaldırılmasıydı. Çünkü bu logo aslında ekran arkasındaki ışığın dışarı sızmasıyla parlıyordu.

Yeni ekran yapısı bu tarz bir tasarımı artık desteklemiyordu.

Yeni ekran yapısı bu tarz bir tasarımı artık desteklemiyordu.

Öncelikle 'backlight bleeding' denilen ışık sızması sorunu yaşanıyordu; parlak ortamlarda ekranın arkasından gelen ışık, logonun kesitinden sızarak görüntü bozukluklarına yol açıyordu. 

Ayrıca ekran zaten oldukça inceldiği için kesik yapı, panelin dayanıklılığını da azaltıyordu. Apple bu nedenle ekran kapağını tamamen kapalı hale getirerek hem ışık sızmasını engelledi hem de cihazın yapısal bütünlüğünü korudu.

İlginçtir ki Apple, ışıklı logoya tamamen veda etmiş değil.

İlginçtir ki Apple, ışıklı logoya tamamen veda etmiş değil.

2022 yılında alınan bir patent, Apple’ın modern bir ışıklı logo tasarımı üzerinde çalıştığını gösteriyor. Yeni tasarımda logo hem ışık verebiliyor hem de cihazın iç kısmını görünmez kılan yansıtıcı bir yapı içeriyor. Yani belki de ilerleyen yıllarda, çok daha şık ve teknolojik bir şekilde ışıklı logoya geri dönüş görebiliriz. Apple nostaljiye bayılır, bu yüzden böyle bir geri dönüş sürpriz olmaz.

Logonun artık parlamıyor olması Apple’ın parlamadığı anlamına gelmiyor elbette. Işıklı logonun kaldırılması, Apple’ın artık gösterişten çok işleve odaklandığını simgeliyor. İncelik, dayanıklılık ve minimalizm artık Apple tasarımının merkezinde yer alıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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