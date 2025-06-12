MacBook’larda Işıklı Apple Logosu Neden Artık Yok?
Eskiden MacBook kapağını açınca ışıldayan o Apple logosunu hatırlıyor musunuz? Artık yeni modellerde bu detay yer almıyor. Apple severler için bu değişiklik epey dikkat çekici oldu. Çünkü ışıklı logo, bir dönemin simgesiydi. Şimdi ise yerini sade bir metal yüzeye bıraktı. Sahiden, neden? Gelin bakalım!
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Apple, 2015 yılında 12 inçlik MacBook’u tanıttığında yepyeni bir tasarım anlayışı sunmuştu.
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Yeni ekran yapısı bu tarz bir tasarımı artık desteklemiyordu.
İlginçtir ki Apple, ışıklı logoya tamamen veda etmiş değil.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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