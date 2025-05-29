Apple iOS 19’u Atlayıp Doğrudan iOS 26’ya Geçebilir: iOS 26 ile Gelecek Özellikler Neler?
Kaynak: https://www.phonearena.com/news/ios-2...
Apple, mobil işletim sistemi iOS’un adlandırma sisteminde köklü bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Şirketin 9 Haziran’daki WWDC 2025 etkinliğinde, iOS 19’u atlayarak doğrudan iOS 26 adını taşıyan yeni sürümü tanıtması bekleniyor. iOS 26, yalnızca ismiyle değil yapay zeka destekli pil optimizasyonu, AirPods için canlı çeviri desteği, yenilenen arayüz tasarımı ve kamera uygulaması gibi birçok dikkat çekici özellikle de öne çıkıyor.
İşte detaylar...
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Apple, her yıl düzenlediği geliştirici konferansı WWDC 2025 ile yeni nesil işletim sistemlerini tanıtmaya hazırlanıyor.
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Neden iOS 26?
iOS 26 ile Gelmesi Beklenen Özellikler
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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