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Apple iOS 19’u Atlayıp Doğrudan iOS 26’ya Geçebilir: iOS 26 ile Gelecek Özellikler Neler?

Apple iOS 19’u Atlayıp Doğrudan iOS 26’ya Geçebilir: iOS 26 ile Gelecek Özellikler Neler?

Apple iOS
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
29.05.2025 - 17:02

Apple, mobil işletim sistemi iOS’un adlandırma sisteminde köklü bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Şirketin 9 Haziran’daki WWDC 2025 etkinliğinde, iOS 19’u atlayarak doğrudan iOS 26 adını taşıyan yeni sürümü tanıtması bekleniyor. iOS 26, yalnızca ismiyle değil yapay zeka destekli pil optimizasyonu, AirPods için canlı çeviri desteği, yenilenen arayüz tasarımı ve kamera uygulaması gibi birçok dikkat çekici özellikle de öne çıkıyor.

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.phonearena.com/news/ios-2...
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Apple, her yıl düzenlediği geliştirici konferansı WWDC 2025 ile yeni nesil işletim sistemlerini tanıtmaya hazırlanıyor.

Apple, her yıl düzenlediği geliştirici konferansı WWDC 2025 ile yeni nesil işletim sistemlerini tanıtmaya hazırlanıyor.

Bu yılın en dikkat çeken duyurularından biri de iPhone’lar için sunulacak olan iOS 26 olacak.

Apple’ın yeni işletim sistemi iOS 18'den birdenbire iOS 26'ya atlıyor. Peki neden?

Neden iOS 26?

Neden iOS 26?

Bunun sebebinin isimlendirme sistemine geçildiği belirtiliyor. Artık işletim sistemleri sürüm numaralarıyla değil, yayınlanacağı yıl baz alınarak adlandırılacak. Bu nedenle “iOS 26”, aslında 2026 sürümü anlamına geliyor.

Şimdi gelin, bu yeni sürümle birlikte gelmesi beklenen en önemli 7 özelliğe bakalım.

iOS 26 ile Gelmesi Beklenen Özellikler

iOS 26 ile Gelmesi Beklenen Özellikler

Yeni ve Şeffaf Tasarım Yaklaşımı

Apple, Vision Pro’daki visionOS tasarım dilinden ilham alarak iOS arayüzünü güncellemeye hazırlanıyor. iOS 26 ile birlikte:

  • Uygulama simgeleri daha yuvarlak bir forma kavuşabilir.

  • Menü ve sekmelerde cam efekti, yani yarı saydam yüzeyler daha yaygın olacak.

  • Apple’ın yerleşik uygulamalarında, sekme çubuğu gibi öğelerde daha “havada duran” tasarım öğeleri göreceğiz.

Yapay Zeka Destekli Pil Optimizasyonu

Apple Intelligence çatısı altında sunulması beklenen yeni bir özellikle, iPhone’lar kullanıcının alışkanlıklarını analiz ederek arka plan görevlerini optimize edecek. Bu da:

  • Pil ömrünü uzatabilir,

  • Özellikle iPhone 15 Pro, iPhone 16 ve yeni çıkacak iPhone 17 modellerinde aktif olacak.

AirPods ile Gerçek Zamanlı Çeviri

Yeni güncellemeyle birlikte AirPods Pro 2 ve muhtemelen çıkacak olan AirPods Pro 3 modellerine gerçek zamanlı çeviri özelliği geliyor. Örneğin:

  • Karşınızdaki kişi başka bir dil konuşurken iPhone çeviriyi anında yapacak ve İngilizce olarak çeviriyi AirPods üzerinden size dinletecek.

Herkese Açık Wi-Fi Bağlantılarında Kolaylık

Kamusal alanlarda Wi-Fi’a bağlanmak çoğu zaman zahmetli olabiliyor. iOS 26 ile bu süreç basitleşiyor:

  • Bir kere giriş yaptıktan sonra aynı Apple kimliğine bağlı tüm cihazlarda (iPhone, iPad, Mac) bilgiler senkronize olacak.

Erişilebilirlikte Yeni Dönem

Apple erişilebilirlik konusunda da önemli adımlar atıyor. iOS 26 ile birlikte:

  • Erişilebilirlik Etiketleri, App Store’da uygulamaların erişilebilirlik özelliklerini öne çıkaracak.

  • Sistem genelinde okuma kolaylığı sağlayan bir erişilebilirlik okuyucusu gelecek.

  • Braille desteği genişletilecek; cihazlar tam anlamıyla bir Braille not alma cihazına dönüşebilecek.

  • Kişisel Ses özelliği daha hızlı ve akıcı hale getirilecek.

Yeni Oyun Merkezi Uygulaması

Apple, oyunseverleri de unutmamış. Yeni geliştirilen bir uygulama sayesinde:

  • Tüm oyunlar tek bir merkezde toplanacak,

  • Oyun içi başarılar takip edilebilecek,

  • Oyuncular arasında sohbet imkânı sağlanacak,

  • Editoryal içeriklerle oyunlar keşfedilebilecek.

Kamera Uygulamasında Yeni Tasarım

Kamera uygulaması da yenileniyor. VisionOS’tan ilham alınan tasarım sayesinde:

  • Arayüz daha sade ve anlaşılır olacak,

  • Geçişler daha akıcı hale gelecek,

  • Ayarlara erişim kolaylaştırılacak.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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