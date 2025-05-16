Apple Neden Akıllı Saatine “iWatch” Adını Vermedi?
Apple, 2014’te akıllı saatini tanıttığında pek çok kişi onun adının “iWatch” olmasını bekliyordu. iPhone gibi markalarla özdeşleşmiş “i” ön takısı yerine “Apple Watch” adı tercih edildi. Bu tercih ise sadece estetik bir karardan ibaret değildi. Apple’ı farklı kıtalarda yasal engeller bekliyordu. Olay sadece marka değil, tam anlamıyla küresel bir hukuk savaşıydı. Gelin derinliklerine inelim!
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1998’de çıkan iMac, Apple’ın yeniden yükselişinde kilit rol oynadı.
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Peki Apple neden "iWatch" ismini kullanamadı?
Apple, tüm bu yasal karmaşadan sonra risksiz bir tercih yaparak “Apple Watch” ismini seçti.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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