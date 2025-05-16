Apple Neden Akıllı Saatine “iWatch” Adını Vermedi?

Apple’ın “iWatch” ismini kullanmamasının ana nedeni dünya genelinde karşılaştığı ticari marka engelleriydi. Örneğin ABD’de OMG Electronics isimli küçük bir şirket, 2012 yılında “iWatch” ismini tescillemişti. Şirketin başarısız fonlama kampanyası olmasına rağmen marka, hakkı Apple için ciddi bir engel oluşturdu. Bir başka büyük sorun ise İsviçre merkezli saat markası Swatch’tan geldi.

Swatch, “iSwatch” markasına olan benzerliği öne sürerek İngiltere’de Apple’a karşı yasal mücadele verdi ve 2014’te bu itirazı kazandı. Avrupa’da ise İrlanda merkezli Probendi Limited, 2008’den beri “iWatch” isminin sahibi konumundaydı. Çin’de durum daha da karmaşıktı, farklı firmalar hem “iWatch” hem de “iWatching” gibi benzer isimleri önceden almıştı. Apple bu pazarların çoğunda isim hakkını alamıyor, alsa bile sınırlı alanlarda kullanabiliyordu.