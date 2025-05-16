onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Apple Neden Akıllı Saatine “iWatch” Adını Vermedi?

Apple Neden Akıllı Saatine “iWatch” Adını Vermedi?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.05.2025 - 17:45

Apple, 2014’te akıllı saatini tanıttığında pek çok kişi onun adının “iWatch” olmasını bekliyordu. iPhone gibi markalarla özdeşleşmiş “i” ön takısı yerine “Apple Watch” adı tercih edildi. Bu tercih ise sadece estetik bir karardan ibaret değildi. Apple’ı farklı kıtalarda yasal engeller bekliyordu. Olay sadece marka değil, tam anlamıyla küresel bir hukuk savaşıydı. Gelin derinliklerine inelim!

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1998’de çıkan iMac, Apple’ın yeniden yükselişinde kilit rol oynadı.

1998’de çıkan iMac, Apple’ın yeniden yükselişinde kilit rol oynadı.

Ardından iPod, iPhone ve iPad ile bu “i” markalama modeli adeta şirketin imzası haline geldi. “i” harfi teknolojiyle bütünleşik kişisel deneyimi simgeliyordu ve Apple kullanıcılarının günlük yaşamla kurduğu ilişkiyi temsil ediyordu. 

Bu yüzden 2014’te saat duyurulduğunda pek çok kişi onun da “iWatch” adını taşıyacağından emindi. Fakat Apple, şaşırtıcı şekilde bu geleneği bozarak farklı bir isim tercih etti.

Peki Apple neden "iWatch" ismini kullanamadı?

Peki Apple neden "iWatch" ismini kullanamadı?

Apple’ın “iWatch” ismini kullanmamasının ana nedeni dünya genelinde karşılaştığı ticari marka engelleriydi. Örneğin ABD’de OMG Electronics isimli küçük bir şirket, 2012 yılında “iWatch” ismini tescillemişti. Şirketin başarısız fonlama kampanyası olmasına rağmen marka, hakkı Apple için ciddi bir engel oluşturdu. Bir başka büyük sorun ise İsviçre merkezli saat markası Swatch’tan geldi. 

Swatch, “iSwatch” markasına olan benzerliği öne sürerek İngiltere’de Apple’a karşı yasal mücadele verdi ve 2014’te bu itirazı kazandı. Avrupa’da ise İrlanda merkezli Probendi Limited, 2008’den beri “iWatch” isminin sahibi konumundaydı. Çin’de durum daha da karmaşıktı, farklı firmalar hem “iWatch” hem de “iWatching” gibi benzer isimleri önceden almıştı. Apple bu pazarların çoğunda isim hakkını alamıyor, alsa bile sınırlı alanlarda kullanabiliyordu.

Apple, tüm bu yasal karmaşadan sonra risksiz bir tercih yaparak “Apple Watch” ismini seçti.

Apple, tüm bu yasal karmaşadan sonra risksiz bir tercih yaparak “Apple Watch” ismini seçti.

İsimle markanın kendi kurumsal gücü ön plana çıkarıldı ve “i” takısı olmadan da güçlü bir ürün algısı yaratıldı. Mahkemelerde yaşanan bazı ilerlemelere rağmen Apple, isim hakkı savaşlarına daha fazla kaynak harcamak yerine yeni bir marka dili oluşturmayı seçti. 

Swatch ile olan çekişme “Tick Different” sloganı üzerinden de sürdü; Apple, bu ifadenin kendi 'Think Different' kampanyasına benzer olduğunu savundu ancak mahkeme Swatch lehine karar verdi. Tüm bunlara rağmen “Apple Watch” ismi kısa sürede güçlü bir marka haline geldi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın