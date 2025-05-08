Akıllı Telefonlar Neden Bir Süre Sonra Yavaşlamaya Başlıyor?
Siz de yeni aldığınız telefonun birkaç yıl sonra eskisi gibi hızlı olmadığını fark ediyorsunuzdur değil mi? Üstelik sadece birkaç uygulama yüklemişsinizdir ama yine de o eski akıcılığı bulamazsınız. Bu durumun tamamen normal olduğunu söyleyebiliriz. Tabii sebepleri düşündüğünüzden biraz daha karmaşık. Şimdi gelin, bu konuyu tüm yönleriyle ele alalım.
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Telefonunuzu kutudan ilk çıkardığınızda her şey kusursuz çalışır çünkü işletim sistemi tam olarak o cihazın donanımına göre optimize edilmiştir.
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Hepimiz bazen bir uygulamayı sırf denemek için indirip sonra unuturuz.
Yeni çıkan cihazların hızını ve özelliklerini gördükçe elimizdeki telefon bize yavaş gibi gelmeye başlar.
Günümüzde kötü amaçlı yazılımlar oldukça sinsi davranıyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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Atma admin böyle bir şey olmadığını hepimiz biliyoruz. Yüzüncü yıl ışığı (centennial light) denilen bir fenomen var bunun karşılığı olan “planlı eskitmenin” ... Devamını Gör
N'etceğuk abula ?