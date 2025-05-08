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Akıllı Telefonlar Neden Bir Süre Sonra Yavaşlamaya Başlıyor?

Akıllı Telefonlar Neden Bir Süre Sonra Yavaşlamaya Başlıyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
08.05.2025 - 16:38

Siz de yeni aldığınız telefonun birkaç yıl sonra eskisi gibi hızlı olmadığını fark ediyorsunuzdur değil mi? Üstelik sadece birkaç uygulama yüklemişsinizdir ama yine de o eski akıcılığı bulamazsınız. Bu durumun tamamen normal olduğunu söyleyebiliriz. Tabii sebepleri düşündüğünüzden biraz daha karmaşık. Şimdi gelin, bu konuyu tüm yönleriyle ele alalım.

Kaynak 1, Kaynak 2

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Telefonunuzu kutudan ilk çıkardığınızda her şey kusursuz çalışır çünkü işletim sistemi tam olarak o cihazın donanımına göre optimize edilmiştir.

Telefonunuzu kutudan ilk çıkardığınızda her şey kusursuz çalışır çünkü işletim sistemi tam olarak o cihazın donanımına göre optimize edilmiştir.

Ancak teknoloji dünyası hiç durmaz; sürekli yeni modeller, daha güçlü işlemciler, daha gelişmiş kameralar piyasaya çıkar. Buna bağlı olarak iOS, Android ve diğer işletim sistemleri de güncellenir ve yeni nesil cihazlara uyum sağlamak için daha fazla kaynak tüketmeye başlar. İşte tam da bu noktada, eski cihazlar bu ağır yazılımları kaldırmakta zorlanır ve performans düşer. 

Apple gibi markalar uzun süre güncelleme sunsa bile, yıllar geçtikçe donanım yeni yazılımı taşımakta zorlanabilir. Neyse ki gereksiz güncellemeleri atlamak ya da RAM ve depolama kapasitesi artırımları yapmak performansı bir nebze toparlayabilir.

Hepimiz bazen bir uygulamayı sırf denemek için indirip sonra unuturuz.

Hepimiz bazen bir uygulamayı sırf denemek için indirip sonra unuturuz.

Ancak bu uygulamalar arka planda sessizce çalışmaya devam ederek telefonunuzu yavaşlatır. Üstüne bir de cihazla birlikte gelen ve silinmesi oldukça zor olan 'bloatware' dediğimiz uygulamalar eklenince işler iyice karışır. Yıllar içinde uygulamalar güncellenir, yeni özellikler eklenir ve boyutları şişer. 

Özellikle yüksek çözünürlüklü videolar ve fotoğraflar, depolama alanını hızla tüketir. Depolama neredeyse dolduğunda ise cihaz yeni verileri kaydedecek boş alan bulmakta zorlanır ve bu da genel performansı olumsuz etkiler. Gereksiz uygulamaları kaldırmak, önbelleği temizlemek ve büyük dosyaları bulut ya da harici belleğe taşımak, etkili çözümler sunabilir.

Yeni çıkan cihazların hızını ve özelliklerini gördükçe elimizdeki telefon bize yavaş gibi gelmeye başlar.

Yeni çıkan cihazların hızını ve özelliklerini gördükçe elimizdeki telefon bize yavaş gibi gelmeye başlar.

Aslında cihazımız hala aynı hızda çalışıyor olabilir ama teknolojiye bakış açımız değiştiği için her küçük takılma gözümüze batmaya başlar. Üstelik teknoloji devlerinin sürekli 'en yeni, en hızlı' vurgusu yapması da bu algıyı tetikler. Belki de aslında cihazınız hala günlük işler için gayet yeterlidir ama algınız değişmiştir.

Planlı eskitme kavramı teknoloji dünyasında uzun süredir konuşuluyor. Üreticiler bazen cihazları onarmayı zorlaştırarak ya da pazarlama stratejileriyle eski modelleri önemsiz göstermeye çalışarak yeni ürün almaya yönlendirebiliyor. Bu durum doğrudan cihazın hızını etkilemese de eski cihazın yetersiz olduğu algısını yaratabiliyor. Algıya kapılmamak için cihazınızı daha uzun süre kullanabilmenin yollarını araştırmak önemli.

Günümüzde kötü amaçlı yazılımlar oldukça sinsi davranıyor.

Günümüzde kötü amaçlı yazılımlar oldukça sinsi davranıyor.

Eskisi gibi aniden çöken cihazlar yerine, arka planda gizlice çalışan ve performansı yavaş yavaş düşüren zararlı yazılımlar daha yaygın hale geldi. Hatta bazıları, telefonunuz açılırken otomatik olarak başlatılır ve ilk andan itibaren cihazı hantallaştırır. Bu yüzden düzenli olarak antivirüs taraması yapmak ve beklenmedik performans düşüşlerine dikkat etmek önemli. Ani yavaşlamalar, garip bildirimler ya da hızlı biten pil gibi belirtiler cihazınıza kötü amaçlı yazılım bulaştığını gösterebilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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Bulent Dogan

Atma admin böyle bir şey olmadığını hepimiz biliyoruz. Yüzüncü yıl ışığı (centennial light) denilen bir fenomen var bunun karşılığı olan “planlı eskitmenin” ... Devamını Gör

Slade Klon

N'etceğuk abula ?