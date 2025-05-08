Akıllı Telefonlar Neden Bir Süre Sonra Yavaşlamaya Başlıyor?

Ancak teknoloji dünyası hiç durmaz; sürekli yeni modeller, daha güçlü işlemciler, daha gelişmiş kameralar piyasaya çıkar. Buna bağlı olarak iOS, Android ve diğer işletim sistemleri de güncellenir ve yeni nesil cihazlara uyum sağlamak için daha fazla kaynak tüketmeye başlar. İşte tam da bu noktada, eski cihazlar bu ağır yazılımları kaldırmakta zorlanır ve performans düşer.

Apple gibi markalar uzun süre güncelleme sunsa bile, yıllar geçtikçe donanım yeni yazılımı taşımakta zorlanabilir. Neyse ki gereksiz güncellemeleri atlamak ya da RAM ve depolama kapasitesi artırımları yapmak performansı bir nebze toparlayabilir.