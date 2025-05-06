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ChatGPT'ye Güzellik Analizi Yaptırmak Mümkün! Peki Hangi Sorular Sorulmalı?

ChatGPT'ye Güzellik Analizi Yaptırmak Mümkün! Peki Hangi Sorular Sorulmalı?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
06.05.2025 - 16:46

ChatGPT’ye güzellik analizi yaptırmak son zamanlarda merak edilen konulardan biri. Kullanıcılar yüz hatlarından saç rengine kadar pek çok konuda yorum istiyor. Yapay zeka ile gelen yorumlar eğlenceli ve ilgi çekici sonuçlar sunabiliyor. Ancak ChatGPT’nin bir dermatolog ya da güzellik uzmanı olmadığını bilmek önemli. Yine de eğlenceli ve genel fikirler almak mümkün. Gelin adım adım nasıl yapacağınızı anlatalım!

ChatGPT'ye Güzellik Analizi Nasıl Yaptırılır?

ChatGPT'ye Güzellik Analizi Nasıl Yaptırılır?

ChatGPT’ye güzellik analizi yaptırmak için iki yol var: biri yüzünüzü ve özelliklerinizi yazılı olarak tarif etmek, diğeri ise fotoğraf yüklemek. Fotoğraf gönderdiğinizde ChatGPT yüz şeklinizi, kaş, dudak, göz yapınızı ve genel ifadenizi inceleyerek yorum yapabilir. 

Yazılı açıklamalarda ise “Yuvarlak yüzüm, kahverengi gözlerim, kumral saçlarım var, bana uygun makyaj önerir misin?” gibi net ifadelerle soru sorabilirsiniz. Eğer fotoğraf yüklemek istemiyorsanız yüzünüzü detaylıca tarif etmeniz gerek, böylece daha iyi sonuç alabilirsiniz.

Eğer yalnızca yüzünüzü yorumlamasını istiyorsanız 'Attığım fotoğrafa göre yüzümü İlm-i Sima'ya göre yorumla' yazabilirsiniz. Böylece size herhangi bir öneride bulunmadan yüzünüz hakkında bilgiler sunabilir. Ancak bunun profesyonel bir yorum olmadığını unutmamalısınız.

ChatGPT’ye Güzellik Analizi İçin Hangi Sorular Sorulur?

ChatGPT’ye Güzellik Analizi İçin Hangi Sorular Sorulur?

Soru sorarken hem genel hem de kişisel detaylar vermek önemli. Örneğin:

  • 'Yüz şeklime göre hangi saç kesimi önerirsin?'

  • 'Kahverengi gözlerime uygun göz makyajı nasıl olur?'

  • 'Cildim kuru, nemlendirme önerin var mı?'

  • 'Selfie yükledim, kaşlarım yüzüme uyumlu mu?'

  • 'Fotoğraftaki yüz ifademden hangi tarz makyaj bana gider?'

  • 'Yüz şeklime göre kaşlarımı nasıl şekillendirmeliyim?'

  • 'Cilt alt tonuma ve yüz şeklime göre bana hangi renk saç daha çok yakışır?'

Fotoğrafla Güzellik Analizi Yaparken Nelere Dikkat Etmeli?

Fotoğrafla Güzellik Analizi Yaparken Nelere Dikkat Etmeli?

Fotoğrafla analiz yaptırırken ışığın yeterli olduğundan, yüzün net göründüğünden ve makyajsız bir görünümle yüklendiğinden emin olun. Böylece cilt tonu, göz rengi ve yüz hatları daha doğru algılanır. Fotoğrafla gelen analizler arasında yüz tipi, kaş uyumu, dudak şekli ve genel estetik dengesiyle ilgili öneriler yer alabilir.

Ancak bizim önerimiz cilt bakımı, medikal estetik veya alerji gibi konularda ChatGPT'ye başvurmamanız. Bu tarz durumlarda doktorunuza danışmak en iyi sonucu verecektir. ChatGPT; saç, makyaj, stil önerileri, renk uyumu ve yüz hatlarına dair eğlenceli fikirler almak için kullanılabilir.

Gelin örnek üzerinden ilerleyelim...

Gelin örnek üzerinden ilerleyelim...

Verdiğimiz komut: Scarlett Johansson'ın yüz şekline göre hangi saç kesimini önerirsin? Önerdiğin saç kesimine göre makyaj önerisinde de bulun.

ChatGPT'nin verdiği öneri ise şöyle oldu:

Scarlett Johansson’ın oval yüz şekli, saç kesiminde ona geniş bir özgürlük sunar ve özellikle uzun katlı kesimler, yüz hatlarını zarif bir şekilde ortaya çıkarır. Bu tarz bir kesimde doğal ve ışıldayan bir makyaj çok yakışır; şeftali tonlarında allık, cildine sağlıklı bir ışıltı katarken, hafif bir aydınlatıcı ile elmacık kemiklerini vurgulamak ideal olur. Dudaklarda nude veya yumuşak pembe tonları kullanmak, genel görünüme taze bir hava katarken gözlerde kahverengi ve bronz tonlarında farlar, göz rengini öne çıkarır. Yandan ayrılmış dalgalı kesimlerde ise biraz daha çarpıcı bir makyaj tercih edilebilir; bu durumda cilde doğal bir baz uygulandıktan sonra eyeliner veya dumanlı göz makyajı ile bakışlar belirginleştirilebilir ve dudaklarda nude veya gül kurusu tonları tercih edilerek dengeli bir görünüm sağlanabilir. 

Fotoğraf yüklemek istemiyorsanız aşağıdaki detaylı komutu kendinize göre uyarlayarak deneyebilirsiniz:

Fotoğraf yüklemek istemiyorsanız aşağıdaki detaylı komutu kendinize göre uyarlayarak deneyebilirsiniz:

Verdiğimiz komut: 'Uzun ince bir yüze sahibim, elmacık kemiklerim belirgin, gözlerim hafif çekik, cilt alt tonum pembe, alt dudağım üst dudağıma oranla daha dolgun, yüzümde hafif çiller var ve çene yapım sivri. Uzun kıvırcık saçlara sahibim. Verdiğim bu bilgilere dayanarak bana nasıl bir saç stili yakışır? Gözlerimi öne çıkarabilecek ne tarz bir makyaj yapmalıyım?'

ChatGPT ise bu detaylı anlatımdan sonra şöyle bir öneride bulundu:

'Uzun ve ince yüz hatlarına sahip olman, saç stilinde hacim ve denge yaratmanın önemli olduğunu gösteriyor; bu yüzden uzun kıvırcık saçların zaten doğal bir hacim kattığı için müthiş bir avantajın var. Bu yapıyı daha da öne çıkarmak için saçlarını ortadan değil, hafif yana ayırarak kullanmak yüz hatlarının daha dengeli görünmesini sağlar ve yumuşak dalgalarla veya doğal buklelerle hacmi korumak çok şık bir etki yaratır. Katlı kesimler de elmacık kemiklerini daha fazla vurgularken çene hattını yumuşatır, ayrıca saçın üst kısmındaki hacim azlığına çözüm olur, bu yüzden saç kesiminde mutlaka kat kullanmanı öneririm. Gözlerini öne çıkaracak bir makyajda ise pembe alt tonlu cildine uyum sağlayacak toprak ve şeftali tonlarında farlar çok iyi çalışır, gözlerinin çekik yapısını belirginleştirmek için kirpik diplerine kahverengi veya mürdüm tonlarında bir farla gölgelendirme yapabilir, ince bir eyeliner çekerek göz şeklini belirginleştirebilirsin. Maskara uygulamasında kirpiklerini yukarı doğru kıvırarak gözlerin daha açık ve canlı görünmesini sağlarsın, alt dudağının dolgunluğunu vurgulamak için ise nemli yapılı nude veya gül tonlarında rujlar tercih etmek yüzünün doğal dengesini korur ve genel görünümüne sofistike bir hava katar.'

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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