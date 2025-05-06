ChatGPT'ye Güzellik Analizi Yaptırmak Mümkün! Peki Hangi Sorular Sorulmalı?

ChatGPT’ye güzellik analizi yaptırmak için iki yol var: biri yüzünüzü ve özelliklerinizi yazılı olarak tarif etmek, diğeri ise fotoğraf yüklemek. Fotoğraf gönderdiğinizde ChatGPT yüz şeklinizi, kaş, dudak, göz yapınızı ve genel ifadenizi inceleyerek yorum yapabilir.

Yazılı açıklamalarda ise “Yuvarlak yüzüm, kahverengi gözlerim, kumral saçlarım var, bana uygun makyaj önerir misin?” gibi net ifadelerle soru sorabilirsiniz. Eğer fotoğraf yüklemek istemiyorsanız yüzünüzü detaylıca tarif etmeniz gerek, böylece daha iyi sonuç alabilirsiniz.

Eğer yalnızca yüzünüzü yorumlamasını istiyorsanız 'Attığım fotoğrafa göre yüzümü İlm-i Sima'ya göre yorumla' yazabilirsiniz. Böylece size herhangi bir öneride bulunmadan yüzünüz hakkında bilgiler sunabilir. Ancak bunun profesyonel bir yorum olmadığını unutmamalısınız.