Casper Nirvana X100 Kimler İçin Uygun?

Casper Nirvana X100, gün boyu yanında taşıyacağı, ofis uygulamaları, ders, online toplantı ve dizi-film için kullanacağı hafif bir 15,6 inç laptop arayanlar için uygun. 1,5 kg ağırlık, 18,6 mm kalınlık ve 44.835 TL'den başlayan fiyatıyla Nirvana X100, büyük ekranı taşınabilirlikle bir araya getirmek isteyen kullanıcıları hedefliyor. Casper de modeli günlük işlerini takip etmek, ders çalışmak, ofis uygulamalarını kullanmak ve multimedya içerik izlemek isteyenlere yönelik olarak tanımlıyor.

Ofiste ve hibrit çalışanlar için Casper Nirvana X100

İş takibi ve günlük operasyonlar için taşıması kolay bir iş bilgisayarı arıyorsan Nirvana X100'ün donanımı bu senaryoya göre kurulmuş:

Bağlantı: 2 adet USB 3.2 Type-A, tam fonksiyonlu 1 adet USB 3.2 Type-C, HDMI, RJ45 Ethernet ve mikrofon girişi var. Ethernet portu sayesinde ofiste kablolu ağa adaptörsüz bağlanabiliyorsun.

2 adet USB 3.2 Type-A, tam fonksiyonlu 1 adet USB 3.2 Type-C, HDMI, RJ45 Ethernet ve mikrofon girişi var. Ethernet portu sayesinde ofiste kablolu ağa adaptörsüz bağlanabiliyorsun. Toplantı: 720p HD kamera gürültü engelleme özelliğiyle geliyor; 180 derece açılabilen menteşe, ekrandaki içeriği masadakilerle paylaşmayı kolaylaştırıyor.

720p HD kamera gürültü engelleme özelliğiyle geliyor; 180 derece açılabilen menteşe, ekrandaki içeriği masadakilerle paylaşmayı kolaylaştırıyor. Güvenlik: Kensington kilit yuvası fiziksel güvenlik için kullanılabiliyor. İşletmeler için Windows 11 Pro seçeneği de Casper'ın sitesinde listeleniyor.

Öğrenciler ve evden ders çalışanlar için

Nirvana X100'ün 15,6 inç ekranı not almak, belge okumak ve ödev hazırlamak için geniş bir çalışma alanı açıyor. Çantada az yer kaplaması, ev, okul ve kütüphane arasında taşımayı kolaylaştırıyor; 180 derece menteşe de grup çalışmalarında ekranı herkesin göreceği şekilde düz yatırmanı sağlıyor.

Çalışıp dizi-film izlemek isteyenler için

Casper Nirvana X100, 15,6 inç FHD IPS ekranını Dolby Audio destekli 2x2 W stereo hoparlörlerle tamamlıyor. Anti-Glare yüzey yansımaları azaltarak uzun izleme seanslarını daha konforlu hale getiriyor; böylece gün içinde iş için kullandığın laptop akşam dizi-film için de rahatça kullanılabiliyor.