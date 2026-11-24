Çalışma Aron, Melinat, Aron, Vallone ve Bator imzasıyla Personality and Social Psychology Bulletin dergisinde yayımlandı. Birbirini tanımayan katılımcılar ikişerli eşleştirildi. Sorular üç sete ayrılıyor ve her set bir öncekinden daha kişisel. İki taraf da her soruyu sırayla cevaplıyor, her sete aşağı yukarı 15 dakika ayrılıyor. Süre dolunca set bitmemiş olsa da sıradakine geçiliyor.



Sonuç ne çıktı? Bu soruları soran çiftler, birbirine 36 sıradan soru soran çiftlere göre kendini daha yakın hissetti. Ortak görüşleri olup olmaması ya da yöntemin işe yarayacağına inanıp inanmamaları sonucu değiştirmedi. Ölçülen şey aşk değil, yakınlık hissiydi. Yani “aşka düşme garantisi” diye bir şey yok.



Soruları dünyaya yayan, 2015'te New York Times'ın Modern Love köşesinde çıkan Mandy Len Catron yazısı oldu. Catron bir tanıdığıyla soruları cevaplamış, ardından 4 dakika göz göze bakmışlar ve sonunda birbirlerine âşık olmuşlar. Göz göze bakma kısmı 1997 deneyinin soru listesinde yer almıyor, Catron'un denemesinden geliyor.