İki Yabancıyı 45 Dakikada Yakınlaştıran 36 Soru: Psikolog Arthur Aron'un Ünlü Deneyi
Birbirini hiç tanımayan iki kişi, 45 dakika boyunca sırayla 36 soruya cevap verince gerçekten yakınlaşabilir mi? Psikolog Arthur Aron ve ekibi 1997'de bunu laboratuvarda denedi. Sorular aşağıda, deneydeki sırasıyla duruyor.
Çalışma Aron, Melinat, Aron, Vallone ve Bator imzasıyla Personality and Social Psychology Bulletin dergisinde yayımlandı. Birbirini tanımayan katılımcılar ikişerli eşleştirildi. Sorular üç sete ayrılıyor ve her set bir öncekinden daha kişisel. İki taraf da her soruyu sırayla cevaplıyor, her sete aşağı yukarı 15 dakika ayrılıyor. Süre dolunca set bitmemiş olsa da sıradakine geçiliyor.
Sonuç ne çıktı? Bu soruları soran çiftler, birbirine 36 sıradan soru soran çiftlere göre kendini daha yakın hissetti. Ortak görüşleri olup olmaması ya da yöntemin işe yarayacağına inanıp inanmamaları sonucu değiştirmedi. Ölçülen şey aşk değil, yakınlık hissiydi. Yani “aşka düşme garantisi” diye bir şey yok.
Soruları dünyaya yayan, 2015'te New York Times'ın Modern Love köşesinde çıkan Mandy Len Catron yazısı oldu. Catron bir tanıdığıyla soruları cevaplamış, ardından 4 dakika göz göze bakmışlar ve sonunda birbirlerine âşık olmuşlar. Göz göze bakma kısmı 1997 deneyinin soru listesinde yer almıyor, Catron'un denemesinden geliyor.
1. Dünyadaki herkes arasından seçebilseydiniz akşam yemeğine kimi davet ederdiniz?
2. Ünlü olmak ister miydiniz? Peki ne yönden?
3. Telefon açmadan önce söyleyeceklerinizi kafanızda prova eder misiniz? Neden?
4. Sizin için “mükemmel” bir gün neye benzer?
5. En son ne zaman kendi kendinize şarkı söylediniz? Peki başka birine?
6. 90 yaşına kadar yaşayacak olsanız, son 60 yıl boyunca 30 yaşındaki birinin aklını mı korumak isterdiniz yoksa bedenini mi?
7. Nasıl öleceğinize dair içten içe bir sezginiz var mı?
8. Karşınızdakiyle ortak gibi görünen üç şeyinizi sayın.
9. Hayatınızda en çok neye minnet duyuyorsunuz?
10. Yetiştirilme biçiminizde bir şeyi değiştirebilseydiniz bu ne olurdu?
11. Dört dakikada, karşınızdakine hayat hikâyenizi olabildiğince ayrıntılı anlatın.
12. Yarın sabah yeni bir yetenek ya da özellik kazanmış olarak uyanabilseydiniz hangisini seçerdiniz?
13. Bir kristal küre size kendiniz, hayatınız, geleceğiniz ya da başka herhangi bir şey hakkında gerçeği söyleyebilseydi ne öğrenmek isterdiniz?
14. Uzun zamandır hayalini kurduğunuz bir şey var mı? Bugüne kadar neden yapmadınız?
15. Hayatınızdaki en büyük başarı ne?
16. Bir arkadaşlıkta en çok neye değer verirsiniz?
17. En kıymetli anınız hangisi?
18. En kötü anınız hangisi?
19. Bir yıl içinde aniden öleceğinizi bilseydiniz, şu anki yaşayış biçiminizde bir şeyi değiştirir miydiniz? Neden?
20. Arkadaşlık sizin için ne anlama geliyor?
21. Sevgi ve şefkat hayatınızda nasıl bir yer tutuyor?
22. Sırayla, karşınızdakinde olumlu bulduğunuz birer özelliği söyleyin. Toplamda beş tane.
23. Aileniz ne kadar yakın ve sıcak? Çocukluğunuzun çoğu insanınkinden daha mutlu geçtiğini düşünüyor musunuz?
24. Annenizle ilişkiniz hakkında ne hissediyorsunuz?
25. İkiniz için de doğru olan üçer “biz” cümlesi kurun. Örneğin: “İkimiz de şu an bu odada ... hissediyoruz.”
26. Şu cümleyi tamamlayın: “Keşke ... paylaşabileceğim biri olsaydı.”
27. Karşınızdakiyle yakın arkadaş olacak olsaydınız, onun sizin hakkınızda bilmesi gereken önemli şeyler neler olurdu?
28. Karşınızdakine ondan neleri sevdiğinizi söyleyin. Bu sefer çok dürüst olun, yeni tanıştığınız birine söylemeyeceğiniz şeyleri de söyleyin.
29. Hayatınızın en utanç verici anını karşınızdakiyle paylaşın.
30. En son ne zaman birinin yanında ağladınız? Peki tek başınıza?
31. Karşınızdakine, onda şimdiden sevdiğiniz bir şeyi söyleyin.
32. Sizce şakası yapılamayacak kadar ciddi bir şey var mı?
33. Bu akşam kimseyle konuşma fırsatı bulamadan ölecek olsaydınız, birine söylemediğiniz için en çok neye pişman olurdunuz? Bunu ona neden henüz söylemediniz?
34. Her şeyinizin bulunduğu ev alev aldı. Sevdiklerinizi ve evcil hayvanlarınızı kurtardınız, bir eşya için son bir kez içeri girecek vaktiniz var. Neyi alırdınız? Neden?
35. Ailenizdeki herkesi düşündüğünüzde, kimin ölümü sizi en çok sarsardı? Neden?
36. Kişisel bir sorununuzu anlatıp karşınızdakinden bu konuda ne yapacağına dair tavsiye isteyin. Sonra ondan, bu sorun hakkında nasıl hissediyor göründüğünüzü size anlatmasını isteyin.
Sizce hangisi daha zor: 33. soruyu cevaplamak mı, Catron gibi 4 dakika hiç konuşmadan göz göze bakmak mı?
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