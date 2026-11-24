Şener'in anlattığına göre kızı, tenise giden profesyonel bir sporcuydu. Bir gün tenisten bir kız arkadaşıyla eve geldi. Şener, 'Kız o kadar tatlıydı ki böyle 'Senin tacın varmış.' dedi bana' diyerek o anı anlattı.

Kızının 'Ne, tacın mı var senin?' diye şaşırdığını söyleyen Şener, o günü şöyle özetledi: 'O gün öğrendi.' Kızı 'Kaçıncı oldun peki?' diye sorunca Şener'in yanıtı net oldu: 'Birinci tabii.' Kızı da 'Anne sen birinci mi oldun?' diye karşılık verdi.