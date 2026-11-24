Demet Şener'in Kızı İrem, Annesiyle İlgili O Detayı Yıllar Sonra Öğrenmiş
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1995 Türkiye Güzeli Demet Şener, kızının annesinin taç sahibi olduğunu yıllar sonra bir arkadaşının sözleriyle öğrendiğini anlattı. Şener, çocuklarını 'çok normal' yetiştirmeye çalıştığını söyledi.
Kaynak: Bloomberg HT
Demet Şener, 1995'te Türkiye Güzeli seçildi.
Kızı, annesinin taç sahibi olduğunu tenis çıkışında bir arkadaşından öğrendi.
Şener, çocuklarını "çok normal" yetiştirmeye çalıştığını söyledi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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