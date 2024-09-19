Diğer Güzellerin Aksine Korumadı: 1995 Miss Turkey Birincisi Demet Şener'den İdil Bilgen'e "Yetersiz" Vurgusu!
Diğer Güzellerin Aksine Korumadı: 1995 Miss Turkey Birincisi Demet Şener'den İdil Bilgen'e "Yetersiz" Vurgusu!
1995 Miss Turkey güzeli Demet Şener'e Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen hakkında ne düşündüğü soruldu. Bugüne kadar Bilgen'e destek olan tüm güzellerin aksine Demet Şener, İdil Bilgen'i korumadı aksine eleştirdi. Güzellik yarışmalarının eskisi gibi olmadığını vurgulayan Şener, Bilgen'i 'yetersiz' bulduğunu belirtti.
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Birçok güzel adayın içinden önce ilk 20'ye sonra da ilk 5'e kalan İdil Bilgen, geçtiğimiz günlerde Miss Turkey 2024 birincisi seçildi ve "Miss Turkey World 2024" ünvanı aldı.
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Sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem olan Bilgen'in güzelliği bir kesim tarafından ağır eleştirildi. Birçok ünlü isim de meseleye dahil oldu. Elbette ünlüler arasında, Bilgen'in seçilmesine tepki gösterenler vardı fakat çoğunluk Bilgen'e destek verdi.
Çağla Şikel ve Pınar Altuğ gibi eski güzeller, İdil Bilgen'e tam destek çıkarken, geçtiğimiz saatlerde röportaj veren Demet Şener yorumuyla şaşırttı.
Önce, "Bu kadar ağır eleştirilmesine çok karşıyım. Benim de bir kız çocuğum var, hiç güzel değil bu kadar ağır konuşmak" diyerek hakaretleri tasvip etmediğini belirtti.
Buraya kadar her şey normaldi. Sonrasında söyledikleri ise tepki çekti. Şener, "Güzellik göreceli bir şey ama burası da bilgi yarışması değil. Belli normlarda olması gerekiyor karşımızdaki kızın. Yani vardır bir bildiği jürinin diyeceğim, daha fazla bir şey diyemem. Ama hani burası güzellik yarışması. Tabii ki kültür önemli, dil bilmeniz önemli. Oraya gittiğinizde ülkenizi en iyi şekilde temsil etmeniz önemli. Ama diğerleri olsun da güzellik de ortalama olsun. Çok hoş bir kız yani, ona hiçbir şey diyemeyiz ama yeterli değil bence" açıklamasında bulundu.
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