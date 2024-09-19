Diğer Güzellerin Aksine Korumadı: 1995 Miss Turkey Birincisi Demet Şener'den İdil Bilgen'e "Yetersiz" Vurgusu!

1995 Miss Turkey güzeli Demet Şener'e Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen hakkında ne düşündüğü soruldu. Bugüne kadar Bilgen'e destek olan tüm güzellerin aksine Demet Şener, İdil Bilgen'i korumadı aksine eleştirdi. Güzellik yarışmalarının eskisi gibi olmadığını vurgulayan Şener, Bilgen'i 'yetersiz' bulduğunu belirtti.